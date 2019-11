Xiaomi szykuje smartfona 5G z szybkim ładowaniem 66W

Od początku roku obserwujemy narastająca rywalizację pomiędzy producentami smartfonów, w której celem jest osiągnięć najszybszego ładowania. Wypatrzono właśnie, że Xiaomi szykuje model z 66W.

Jak do tej pory widzieliśmy już technologie szybkiego ładowania 100W i 120W, dzięki którym akumulator o pojemności 4000 mAh da się naładować do 100% w zaledwie 13 minut. Niestety - nie ma jeszcze smartfonów, które obsługiwałyby takie techniki. Jak na razie tylko Oppo i Realme udostępniają telefony z szybkim ładowaniem 65 i 55W. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce dołączy do nich Xiaomi, ponieważ w sieci znalazły się dokumenty, świadczące o tym, że jeden z przyszłych telefonów 5G tego producenta będzie mieć wsparcie dla szybkiego ładowania 66W. Dokumenty te pochodzą ze strony chińskiego ministerstwa komunikacji, a konkretnie działu zajmującego przyznawaniem certyfikatów.

Urządzenie - o nazwie kodowej M2001J1E, M2001J1C - obsługuje standard 5G i używa adaptera do szybkiego ładowania, mającego 6A przy 11V. Pozwala to na osiągnięcie 66W. Chociaż nie podano konkretnie, o jaki model chodzi, podejrzewamy Xiaomi Redmi K30, który ma być zaprezentowany w przyszłym miesiącu. Ostatni wyciek potwierdza procesor Qualcomm Snapdragon i 120 Hz, a najświeższe plotki mówią, że będzie mieć podwójne wsparcie dla 5G (dual-mode 5G) - zarówno samodzielnego, jak i NSA. Na potwierdzenie tych informacji musimy jeszcze poczekać.