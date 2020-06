Xiaomi szykuje smartfona z 16 GB pamięci operacyjnej

Chińczycy w dalszym ciągu walczą na cyfry. Nadchodzący flagowy smartfon zaoferuje aż 16 GB pamięci operacyjnej.

Smartfon z roku na rok stają się coraz wydajniejsze. Czołowi producenci stale przesuwają granicę, a my co chwilę słyszymy o pierwszym smartfonie z ogromnym aparatem albo wydajnym procesorem.

Najwydajniejsze obecnie smartfony w topowych odmianach oferują 12 GB pamięci operacyjnej i co najmniej 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Takie parametry posiada między innymi testowany przez nas Realme X50 Pro 5G. Dla Xiaomi 12 GB pamięci operacyjnej to już za mało. Chińczycy przygotowują się do premiery swojego pierwszego smartfona z 16 GB RAM'u.

Podczas, gdy przeciętny komputer przenośny w dalszym ciągu oferuje 8 GB szybkiej pamięci operacyjnej w standardzie DDR4, najnowszy smartfon Xiaomi zaoferuje aż 16 GB RAM'u - tyle ile wydajne, mobilne stacje robocze lub komputery dla graczy.

Informacja o tajemniczym urządzeniu z 16 GB pamięci operacyjnej została przekazana przez Digital Chat Station za pośrednictwem portalu społecznościowego Weibo.

Plotka nie ujawnia o jakiego smartfona chodzi. Podejrzewamy, że Xiaomi planuje wskrzesić flagową linię Mi MIX, która swego czasu w hierarchii stała ponad smartfonami Mi.

Z raportów na temat Xiaomi Mi MIX wynika, że urządzenie zaoferuje konstrukcję podobną do tej znanej z prototypowego Mi MIX Alpha z 2019 roku. Za wydajność odpowiadać będzie procesor Qualcomm Snapdragon 865 z wbudowanym modemem sieci 5G. Przecieki donoszą, że produkcja smartfona już się rozpoczęła.

Ostatnimi czasy Zastępca Dyrektora Generalnego do spraw Marketingu w Xiaomi - Xiao Zang poinformował, że na rynku nie pojawi się Mi MIX Alpha z procesorem Snapdragon 865. Może to oznaczać, że nadchodzące urządzenie będzie piątą już generacją MI MIX'a.

W chwili obecnej na rynku dostępny jest jeden smartfon z 16 GB pamięci operacyjnej. Mowa o Nubia Red Magic 5G.

