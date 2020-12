Xiaomi udowadnia, że się da - budżetowy Redmi 8 otrzymał MIUI 12!

Xiaomi zaktualizowało swojego budżetowca do najnowszej nakładki MIUI 12. To prawdopodobnie ostatnia aktualizacja dla tego modelu.

Xiaomi znane jest z produkcji urządzeń charakteryzujących się rewelacyjnym stosunkiem jakości do ceny oraz konstrukcji budżetowych. Firma udowadnia także, że także decydując się na taniego smartfona możemy otrzymywać aktualizacje oprogramowania.

Redmi 8 Źródło: gizmochina.com

Redmi 8 to jeden z najlepiej sprzedających się smartfonów na świecie. To budżetowa konstrukcja, która zadebiutowała z Androidem 9.0 Pie oraz nakładką MIUI 10 na pokładzie. W międzyczasie urządzenie otrzymało nowszą wersję nakładki - MIUI 11, a także aktualizację systemu do Androida 10. Okazuje się, że to nie koniec wsparcia posprzedażowego.

Xiaomi udostępniło właśnie dla posiadaczy Redmi 8 najnowszą aktualizację, która wprowadza na smartfony nakładkę MIUI 12.

Smartfony z rodziny Redmi otrzymują dwie aktualizacje nakładki MIUI do nowszej wersji. MIUI 12 to prawdopodobnie ostatnia aktualizacja rozwojowa dla modelu Redmi 8.

Oprogramowanie dostępne jest dla smartfonów w wersji Global. Kompilacja o numerze wersji V12.0.1.0.QCNMIXM dostępna jest narazie dla użytkowników, którzy zapisali się do beta testów. W ciągu kilkunastu dni powinna trafić na szerszą ilość urządzeń.

Sprawdź, czy Twój smartfon otrzyma aktualizację do Androida 11.

Źródło: Gizmochina.com