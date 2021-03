Xiaomi umie produkować średniaki. Redmi Note 10 Pro Max wymiata!

Do sieci wyciekła specyfikacja techniczna i rendery prasowe Redmi Note 10 Pro Max. Debiutujący jutro średniak zapowiada się rewelacyjnie. Sprawdź, co dostaniesz za nieco ponad 1000 zł.

Xiaomi z powodzeniem produkuje flagowce, ale nie zmienia to faktu, że Chińczycy najlepiej czują się w średniej półce cenowej. Potwierdza to najnowsze Redmi Note 10 Pro Max. Urządzenie to idealnie łączy przemyślaną specyfikację techniczną z przystępną ceną. Sprawdź, co zaoferuje nowy model z niezwykle popularnej rodziny Redmi Note.

Redmi Note 10 Pro Max

Ishan Agarwal opublikował na Twitterze informacje na temat Redmi Note 10 Pro Max. Do krótkiej notatki ze specyfikacją techniczną dołączono rendery prasowe. Widać na nich Redmi Note 10 Pro Max w trzech trzech wersjach kolorystycznych - szarej, pomarańczowej oraz białej.

Z informacji przekazanych przez Agarwala w średniaku za ponad 1000 zł możemy liczyć na 120 Hz wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala. Będzie to panel o rozdzielczości Full HD+.

Redmi Note 10 Pro Max Official Render & Specs



- 6.67" 120Hz AMOLED

- Snapdragon 732G

- 108MP Main Camera

- 8MP UW + 5MP Macro + 2MP Depth

- 16MP Selfie

- 5,020 mAH

- 33W Charging

- Stereo Speakers

- IR Blaster, GG5 Front, IP52

- Matte Glass Back#RedmiNote10ProMax #RedmiNote10 pic.twitter.com/lKNwUkAf3E — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 3, 2021

Redmi Note 10 Pro Max otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 732G oraz 108 MP aparat główny. Nie zabraknie baterii o pojemności 5020 mAh, 33 W systemu ładowania, głośników stereo, plecków z matowego szkła oraz obudowy odpornej na zachlapania.

Nowe smartfony z rodziny Redmi Note 10 zadebiutują już jutro - 4 marca 2021 roku.

Źródło: Twitter.com