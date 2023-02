Xiaomi w Lidlu - to urządzenie znanej marki przyda się w każdym domu

Lidl codziennie zaskakuje nową ofertą, a szczególnie jeśli chodzi o urządzenia AGD - tym razem do sklepu trafiło popularne urządzenie Xiaomi, które przyda się podczas sprzątania.

Urządzenia od znanych producentów w Lidlu pojawiają się już od dłuższego czasu - na sklepowych półkach znajdziemy wiele ciekawych sprzętów i akcesoriów popularnych marek, które często możemy kupić w niższej cenie niż w innych sklepach. Przykładem jest tutaj odkurzacz bezprzewodowy Xiaomi Mi G9. Czym się charakteryzuje?

Odkurzacz bezprzewodowy Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9

Urządzenie nadaje się do sprzątania podłóg twardych oraz dywanów. Może posłużyć także jako odkurzacz ręczny, co przydaje się np. do czyszczenia kanap czy wnętrza samochodu. Jak zaznacza producent, odkurzacz został wyposażony w wydajny silnik umożliwiający 100 000 obrotów na minutę oraz w wydajny (wymienny) akumulator, który pozwala na 60 minut ciągłej pracy. Za skuteczne czyszczenie odpowiada szczotka główna w kształcie litery V, która zapobiega nawijaniu się włosów oraz dysza szczelinowa ułatwiająca sprzątanie w trudno dostępnych miejscach. W odkurzaczu zastosowano filtr HEPA, a pojemnik na zanieczyszczenia ma 600 ml.

Dane techniczne:

pojemność akumulatora: 2,5 Ah

poziom hałasu: 68 dB

czas pracy: 60 min

czas ładowania: 3,5 h

wymiary (szer. x wys. x gł.): ok. 21,4 x 25,6 x 128,6 cm

waga: ok. 3,8 kg

Aktualnie odkurzacz Xiaomi Mi G9 jest dostępny w Lidlu w cenie za 689,44 zł. Przejdź do sklepu

Poza tym w sklepie dostępny jest także robot sprzątający Xiaomi

funkcja mopowania i odsysania z dużą siłą ssania 2200 kPa

3 tryby: odkurzanie, mopowanie oraz odkurzanie + mopowanie

ściereczka do wycierania w kształcie litery Y do usuwania uporczywych plam

*inteligentny, wyjmowany zbiornik na wodę z elektronicznym sterowaniem do płynnej regulacji wody w mopie (3 poziomy)

ulepszone czujniki LDS dla lepszego pokrycia 360°

automatyczne skanowanie pomieszczeń do np. selektywnego czyszczenia pomieszczeń

zintegrowany asystent: Google Assistant, Alexa

zbiornik na kurz: ok. 300 ml

zbiornik na wodę: ok. 200 ml

pojemność baterii: 2600 mAh

znamionowa moc wejściowa: 33 W

rodzaj zasilania: baterie akumulatorowe

zaplanowane ustawienia wstępne: tak

kompatybilny z smartfonami: tak

Można go kupić za 1299 zł - sprawdź

Więcej na jego temat przeczytacie pod tym linkiem.