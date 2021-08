Xiaomi w końcu pokonało Samsunga! Tego się nie spodziewaliśmy.

Xiaomi po raz pierwszy wyprzedziło Samsunga w rankingu największej ilości sprzedanych smartfonów. Nie zgadniecie na jakim rynku udał im się ten wyczyn.

Samsung od lat uchodzi za największego producenta smartfonów na świecie i większość zestawień sprzedaży i rankingów z Europy i Stanów Zjednoczonych to potwierdza. Największym rywalem koreańskiego producenta od dłuższego czasu było Apple, jednak niedawno coraz śmielej w czołówce zaczęło rozpychać się Xiaomi.

Chiński producent bardzo szybko zwiększał liczbę produkowanych oraz sprzedawanych smartfonów, głównie ze średniej i niższej półki cenowej. Przyniosło to wymierne efekty, ponieważ w drugim kwartale 2021 roku Xiaomi sprzedało więcej urządzeń od Samsunga. Na którym rynku? Wydaje się, że na tym najmniej spodziewanym, ponieważ nastąpiło to w... Europie.

Portal strategyanalytics.com opublikował raport sprzedaży smartfonów w Europie w drugim kwartale 2021 roku. Wedle ich statystyk Samsung wyprodukował 12 milionów urządzeń, które trafiły na europejskie rynki, co przełożyło się na 24% udziału w ogólnej sprzedaży smartfonów. Warto także odnotować, że jest to spadek o 7% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku.

Jak wyglądają statystyki konkurencji? Koreańskiego producenta wyprzedziło Xiaomi, które wypuściło 12,7 miliona telefonów. Oznacza to, że chińska firma zgarnęła dla siebie 25,3% rynku. Jest to także duży wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Wyniki sprzedaży Xiaomi zwiększyły się o ponad 67%.

Na trzecim miejscu w tym zestawieniu uplasowało się amerykańskie Apple, które w drugim kwartale tego roku wyprodukowało 9,9 miliona iPhone'ów z przeznaczeniem na europejskie rynki. Dało im to 19,2% zysków z rynku smartfonów. Także oni zanotowali wzrost sprzedaży w skali roku, chociaż nie aż tak okazały jak Xiaomi. Apple udało się zwiększyć sprzedaż o ponad 15%.

Na kolejnych pozycjach znalazły się OPPO oraz realme. Zdecydowanie warto odnotować pojawienie się w tym zestawieniu tego ostatniego producenta. Widzimy, że klienci w Europie coraz chętniej sięgają po produkty realme, co przełożyło się na 1,9 miliona wyprodukowanych smartfonów. Co prawda ich udział w rynku jest niewielki, ponieważ wynosi zaledwie 3,8%, jednak ważniejsze jest to, że w porównaniu do ubiegłego roku wzrósł on o aż 1800%!

Co to oznacza dla Samsunga? Zapewne niewiele. Koreańczycy w dalszym ciągu będą kontynuować swoją strategię rozwoju. Ponadto w globalnej perspektywie drugi kwartał 2021 roku był dla nich wyjątkowo udany i przyniósł rekordowe zyski.