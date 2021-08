Xiaomi w końcu to zrobiło! Samsung ma kłopoty?

Chiński producent, który od lat wzmacniał swoją pozycję na rynku, w końcu prześcignął dwóch gigantów.

Przez lata Samsung, Apple oraz Huawei były niekwestionowanymi liderami rynku, jeżeli chodzi o ilość sprzedawanych na świecie smartfonów. Niedawny konflikt Huawei z rządem USA i wpisanie chińskiej firmy na czarną listę Departamentu Handlu sprawiło jednak, że Huawei spadł w rankingach, a popularność ich urządzeń spadła w większości państw. Ktoś musiał tą lukę zapełnić i tym kimś jest Xiaomi.

Od kilku lat mogliśmy zaobserwować wzrastającą popularność urządzeń chińskiego producenta, który zalewał rynek smartfonami z niskiej i średniej półki cenowej. Przynosiło to jednak wymierne korzyści, ponieważ w ciągu ostatnich 6 lat Xiaomi zwiększyło swój udział w światowym rynku z 5,5% w 2015 roku do aż 17,1% w czerwcu 2021 roku. Ta druga wartość jest tutaj kluczowa, ponieważ tak duży udział w rynku sprawił, że Xiaomi zostało największym producentem smartfonów na świecie! Xiaomi nie tylko osiągnęło najlepszy wynik w czerwcu, ale w przeciągu całego drugiego kwartału tego roku, znalazło się na drugiej pozycji w zestawieniu. Mogliśmy spodziewać się takiego obrotu spraw po pojawieniu się zestawień sprzedaży z Europy.

Źródło: Counterpoint Research Monthly Market Pulse, czerwiec 2021

Po raz pierwszy w historii chiński producent prześcignął w takich rankingach dwójkę, wydawałoby się niedoścignionych, gigantów, czyli Samsunga oraz Apple, którzy w ostatnich miesiącach notorycznie notowali spadki sprzedaży. Taki obrót spraw nie przeszkodził jednak Samsungowi, dla którego drugi kwartał 2021 był rekordowym pod względem zysków, mimo ogólnego spadku przychodów.

Ogólny udział w rynku smartfonów Samsunga spadł do zaledwie 15.7% w czerwcu tego roku. Taka wartość wciąż pozwala im zajmować drugie miejsce w rankingach, jednak jest to wyraźny spadek w porównaniu do ostatnich miesięcy. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest z pewnością kolejna fala zachorowań na COVID-19 w Wietnamie, gdzie znajduje się większość fabryk produkujących podzespoły do smartfonów Koreańczyków oraz ogólne problemy z ich dostępnością.

Spora w tym także zasługa samego Xiaomi, które w ciągu ostatnich 26 miesięcy notowało ciągły wzrost ilości sprzedanych telefonów. W samym czerwcu chińska firma prowadziła także bardzo intensywną promocję oraz liczne wyprzedaże, zwłaszcza w Chinach, co także przyczyniło się do wzrostu sprzedaży. Najchętniej kupowanymi smartfonami Xiaomi były Redmi 9, Redmi Note 9 oraz urządzenia z serii Redmi K.

Warto odnotować, że także Apple osunęło się w zestawieniu największej ilości sprzedanych urządzeń. Z drugiej pozycji spadli oni na trzecią, a ich ogólny udział w rynku smartfonów wyniósł 14,3%. Nie jest to aż tak drastyczny spadek jak w przypadku Samsunga. Możemy jednak zakładać, że Apple było na taki obrót spraw przygotowane, a premiera iPhone 13, która ma odbyć się w przyszłym miesiącu sprawi, że sprzedaż smartfonów Apple ponownie wzrośnie. Czy na tyle, aby ponownie przegonić Samsunga? Wydaje się to bardzo prawdopodobne.

Z drugiej strony jednak także i Samsung przygotowuje się na intensywne ostatnie miesiące tego roku. Już tylko kilka dni dzieli nas od Galaxy Unpacked, na którym koreański producent planuje szereg premier, które mogą poprawić sprzedaż w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Źródło: counterpointresearch.com