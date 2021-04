Xiaomi wraca do produkcji tabletów! Oto Mi Pad 5 z 11 calowym ekranem

Ostatni tablet Xiaomi zadebiutował niespełna dwa lata temu. Po sporej przerwie Chińczycy zamierzają zaprezentować nowy model. Wiemy już jak wygląda i co zaoferuje Mi Pad 5.

Najnowsze informacje z Chin potwierdzają, że Xiaomi pracuje nad nowym tabletem. Piąta generacja już Mi Pada miała zadebiutować w zeszłym miesiącu, ale premiera zostałą odroczona.

Mi Pad 4

Ostatni tablet produkowany przez Xiaomi został zaprezentowany w czerwcu 2018 roku. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat Mi Pad znacząco urósł. Nowy model otrzyma 11 calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD lub 2K. Co ważne będzie to panel ze 144 Hz częstotliwością odświeżania oraz 480 Hz częstotliwością próbkowania dotyku. Wysoka częstotliwość odświeżania sugeruje, że będzie to panel typu IPS LCD.

Digital Chat Station poinformował, że Mi Pad 5 napędzany będzie z wykorzystaniem Snapdragona z rodziny 800. Prawdopodobnie mowa o nieco tańszym układzie Snapdragon 870.

Tablet otrzyma specjalnie zaprojektowaną wersję MIUI, która została przystosowana do obsługi dużego ekranu. Pojawi się tryb PC, obsługa dwóch aplikacji w tym samym czasie oraz praca w oknach.

Mi Pad 5 pracować będzie pod kontrolą Androida 11. Spodziewamy się również co najmniej 6 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Mi Pad 5

Nadchodzący tablet od Xiaomi z pewnością będzie niesamowicie atrakcyjny cenowo. W chwili obecnie nie wiemy czy Mi Pad 5 trafi do sprzedaży w Polsce.

Czy Mi Pad 5 będzie godnym konkurentem dla bazowego iPad'a? Wszystko na to wskazuje. Otrzymamy większy i lepszy ekran oraz wydajniejsze podzespoły. Zabraknie za to obsługi dedykowanego pióra Apple Pencil.

Zródło: Gizmochina.com