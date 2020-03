Xiaomi wyprzedza Huawei na rynku smartfonów

Po raz pierwszy w historii Xiaomi uplasowało się na trzecim miejscu dostawców smartfonów na rynku. Zepchnęło tym samym Xiaomi na czwartą pozycję. A kto stoi na czele?

Strategy Analytics podało raport podsumowujący ilość dostarczonych na rynek smartfonów w lutym 2020 roku. Xiaomi po raz pierwszy w historii znalazło się na podium, spychając z niego Huawei. Xiaomi dostarczyło na rynek sześć milionów smartfonów, podczas gdy konkurent - 5,5 miliona. W przypadku Huawei mógł zaważyć zakaz handlu z USA, który wiąże się nie tylko z brakiem tej chińskiej marki na tamtejszym rynku, ale również nieobecnością usług Google, bez których wielu użytkowników smartfonów nie wyobraża sobie życia. A ogólnie wszyscy odczuli skutki pandemii koronawirusa - w stosunku do lutego 2019 roku na świecie sprzedało się aż o 35% smartfonów mniej.

Chiny, w których miał miejsce początek pandemii, zanotowały największy w historii spadek sprzedaży smartfonów. A ponieważ w 2019 roku liderem było tam Huawei, to właśnie ten producent odczuł najmocniej skutki. Tymczasem Xiaomi na większości rynków w innych krajach świata - zwłaszcza w Indiach - notuje ciągły wzrost. A kto jest liderem? Na dwóch pierwszy miejscach pozostają bez zmian Samsung i Apple. Południowokoreańska firma wprowadziła w lutym na światowy rynek 18,2 mln urządzeń (1,9 mln mniej w stosunku do stycznia), a Apple - 10,2 mln (mniej o 5,8 mln). Piąte miejsce w zestawieniu zajmuje OPPO - 4 mln (a w styczniu było to 8,1 mln), zaś szóste - vivo (3,6 mln, styczeń: 7,3 mln).

Źródło: PlayfulDroid