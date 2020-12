Xiaomi wyprzedziło Apple. Jakie ma plany na przyszłość?

Xiaomi nie zwalnia tempa. Firma cały czas pnie się na szczyt. Czego możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach?

Xiaomi to firma, która w zaledwie 10 lat z lokalnego producenta smartfonów założonego przez kilka osób stała się jednym z największych przedsiębiorstw elektronicznych na świecie.

Xiaomi Mi 9T

W dobie pandemii koronawirusa mogłoby wydawać się, że ludzie przestali kupować nowe smartfony. Okazuje się jednak, że nie jest to prawdą. Udowodniła to premiera nowego iPhone'a 12. Mimo wszystko rynek smartfonów nieco się zmniejszył, a z COVID-19 różnie poradzili sobie producenci. W trzecim kwartale sprzedaż spadała o 5,7% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku. W rzeczywistości straciło Apple, a zyskało Xiaomi.

Po pierwszych dwóch kwartałach, które zapamiętamy jako globalny lockdown, rynek powoli wraca do normy. Najnowsze dane wskazują, że Xiaomi jest obecnie trzecim największym dostawcom telefonów komórkowych na świecie.

Z raportu Gartnera wynika, że liderem w sprzedaży smartfonów w dalszym ciągu pozostaje Samsung. Firma ta dostarczyła na rynek w Q3 2020 ponad 80 milionów egzemplarzy. Na drugiej pozycji ze znacznym spadkiem o ponad 20% w porównaniu do ubiegłego roku znalazł się Huawei.

Na trzecie miejsce wskoczyło Xiaomi, które prześcignęło Apple o niecałe 4 miliony egzemplarzy smartfonów.

Firma posiada jeden z największych wzrostów w historii - o ponad 34%.

Według wcześniejszych zapowiedzi możemy oczekiwać, że Xiaomi nadal popularyzować będzie sieć 5G, co ma przełożyć się na jeszcze większe wzrosty sprzedaży. Możliwe, ze w przyszłym roku Xiaomi pokona Huawei'a i zacznie walkę o podium.

Źródło: slashgear.com