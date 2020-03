Xiaomi wypuszcza aktualizację dla Mi A3 i... wycofuje ją

Xiaomi zaczęło w weekend rozsyłać użytkownikom Mi A3 powiadomienia o gotowej aktualizacji Anroida 10. Ale następnego dnia ją wycofało. Co się dzieje?

Xiaomi Mi A3 to smartfon, który zadebiutował z systemem Android One, czyli "czystym" Androidem od Google. W ten weekend jego użytkownicy otrzymali powiadomienia, że mogą pobierać plik, który zaktualizuje system do edycji Android 10. Jednak potem nastąpiły dwie dziwne rzeczy. Po pierwsze - mający wielkość 1,3GB plik aktualizacyjny zniknął, po drugie - osoby, które zdążyły go pobrać, nie były w stanie go zainstalować. Skończyło się na tym, że Xiaomi przesłało tylko aktualizacje bezpieczeństwa, bez możliwości zmiany systemu.

Skąd taka sytuacja? Jak podaje producent, aktualizacja systemu została wycofana ze względu na kilka brakujących w niej elementów, w tym związanych z bezpieczeństwem. Nie chciano narażać użytkowników na ryzyko, więc zamiast tego przesłano same zabezpieczenia, a kompilacja zawierająca system Android 10 wraz najnowszą wersją nakładki producenta zostanie dostarczona w innym terminie. Zapewne nie jest on odległy - skoro poza łatkami wszystko było gotowe, Xiaomi ma większość pracy za sobą. Jednak użytkownicy Mi A3 mogą poczuć się - całkiem słusznie - zirytowani zaistniałą sytuacją.