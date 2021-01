Xiaomi z innowacyjną szczoteczką elektryczną Xpro od Oclean

Podobnie jak Xiaomi, marka Oclean stawia na innowacje, a najlepszym tego dowodem jest nowoczesna szczoteczka elektryczna – Xpro.

Od kilku lat, coraz większą popularność na świecie zyskują szczoteczki elektryczne. Jest to dobra wiadomość, ponieważ są one znacznie skuteczniejszym narzędziem do dbania o higienę ustną, niż klasyczne szczoteczki do zębów. Ze względu na szybko rozrastający się rynek, producenci prześcigają się na tym polu, a kolejne pojawiające się produkty są coraz nowocześniejsze. Choć dotychczas prym na rynku wiodły szczoteczki Oral-B i Philips, to coraz lepiej poczyna sobie też Oclean – marka należąca do Xiaomi. Szczoteczki elektryczne Oclean wyróżniają się wyjątkową innowacyjnością, co widać zarówno w ich designie, jak i zastosowanych technologiach czy wykorzystywanych materiałach.

Zdrowie jest najważniejsze

Oclean bardzo poważnie podchodzi do tematu zdrowia i higieny jamy ustnej, co najlepiej obrazuje podstawowa koncepcja matki, aby być „Specjalistą Zaawansowanej Opieki Stomatologicznej”. Jak się to przejawia? Głównie zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie projektowania oraz wykonania produktów w celu zwiększenia komfortu użytkowania, a także skuteczności pielęgnacji zębów i jamy ustnej. Jedną z nich jest innowacyjna, 8-strefowa technologia monitorowania martwego pola mycia zębów (czyli obszaru pomijanego podczas szczotkowania, co spowodowane jest najczęściej negatywnymi nawykami wyniesionymi z okresu dzieciństwa).

Na szczęście, szczoteczka Xpro nawet bez połączenia ze specjalnie stworzoną na jej potrzeby, mobilną aplikacją, jest w stanie rejestrować i analizować proces szczotkowania zębów przez użytkownika, a tym samym pomóc w eliminacji martwego pola. Pod tym względem, urządzenie opera się na metodach statystycznych oraz zaawansowanych algorytmach fuzji i postawy. Zebrane w ten sposób dane są wyświetlane na ekranie dotykowym szczoteczki i możliwe do sprawdzenia w każdym momencie jej stosowania. Co istotne, ta wyjątkowa funkcja jest własnością Oclean.

Aplikacja mobilna

Choć zaawansowane rozwiązania Oclean są w stanie w Xpro funkcjonować samodzielnie, nie oznacza to, że marka nie rozwija swojej aplikacji. Wręcz przeciwnie. Oprogramowanie dedykowane szczoteczce elektrycznej Xpro oferuje 20 profesjonalnych oraz setki niestandardowych programów szczotkowania i pielęgnacji stomatologicznej. Sprawia to, że zastosowany algorytm oraz plany szczotkowania spełniają wymagania tysięcy użytkowników, bezpośrednio ułatwiając im dbanie o zęby i jamę ustną.

Komar nie siada

Marka szczoteczek elektrycznych od Xiaomi stara się zapewnić maksymalny komfort użytkowania swoich produktów na wielu polach. Jednym z nich jest głośność działania, do której często nie przykłada się należytej uwagi. Dlatego też, w Xpro zastosowano opracowaną przez Oclean technologię, polegającą na ultradźwiękowej aktywnej eliminacji szumów, która zajmuje pierwsze miejsce wśród redukcji szumów w branży szczoteczek elektrycznych i w zauważalny sposób obniża poziom hałasu urządzenia. Sprawia ona, że słyszalny dźwięk szczoteczki elektrycznej Xpro podczas szczotkowania jest redukowany do 45 dB. Dla porównania – dźwięk przelatujących komarów wynosi tylko 40 dB.

Wygląd i cena

Firma Xiaomi przyzwyczaiła nas już do tego, że jej produkty są dostępne na rynku w bardzo przystępnych cenach i nie inaczej jest w przypadku szczoteczki elektrycznej – Xpro od Oclean. Do zakupu tego nowoczesnego narzędzia do dbania o higienę jamy ustnej, zachęca również wygląd produktu. Jej smukła budowa, elegancki minimalizm oraz dobrze przemyślany projekt sprawiają, że sprzęt ten jest jednocześnie estetyczny i funkcjonalny. Właśnie dzięki tym cechom, produkty marki nie tylko trafiają w gusta szerokiego grona odbiorców, ale również zdobywają nagrody, np. IF Award, Red Dot Award czy Good Design, która jest najbardziej autorytatywną nagrodą za wzornictwo w Azji. Na uwagę zasługują także to, że szczoteczka dostępna jest w różnych wariantach kolorystycznych, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie.

Czy szczoteczka elektryczna Xpro od Oclean jest zatem warta zainteresowania? Zdecydowanie tak, a przemawiają za tym takie czynniki, jak atrakcyjny wygląd, nowoczesna i wygodna budowa, zastosowanie zaawansowanych technologii, bogata aplikacja dedykowana szczoteczce, nacisk kładziony na skuteczność dbania o jamę ustną oraz przystępna cena. To wszystko sprawia, że grono osób korzystających z produktów Oclean stale rośnie, a kolejne szczoteczki elektryczne marki, w tym Xpro, są coraz nowocześniejsze, skuteczniejsze i ciekawsze.

