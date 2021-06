Xiaomi z kolejnym sukcesem - Oclean X Pro Elite zyskuje na popularności

Inteligentna szczoteczka soniczna Oclean X Pro Elite wyprzedała się jeszcze przed końcem akcji promocyjnej. Co stoi za jej sukcesem?

Wszystko dookoła nas staje się coraz inteligentniejsze, nawet rzeczy codziennego użytku, których wcześniej byśmy o to nie podejrzewali. Tak też jest w przypadku najnowszej szczoteczki sonicznej od marki Olean, należącej do słynącej z innowacyjności firmy Xiaomi. Ten niekwestionowany orędownik technologii również i tym razem nie zawiódł, a cała linia szczoteczek elektrycznych, z Oclean X Pro Elite na czele, cieszy się popularnością i dobrymi opiniami konsumentów.

Hit sprzedaży i rekomendowany sprzęt

Najlepszym tego przykładem jest fakt, że Oclean X Pro Elite stał się hitem sprzedażowym na Aliexpress i eBay, a pierwszy nakład szczoteczki wyprzedał się w całości jeszcze przed zakończeniem premierowej akcji promocyjnej. Nie musicie się jednak martwić, Oclean X Pro Elite jest ponownie dostępna w sprzedaży i miejmy nadzieję, że tym razem wystarczy jej dla wszystkich.

Zarówno sprzedaż, wszędobylskie pozytywne recenzje szczoteczki, jak i rekomendacje specjalistów sprawiły, że ta inteligentna szczoteczka soniczna stała się już pewnego rodzaju trendem. Nie dziw węic fakt, że Oclean X Pro Elite zajęła pierwsze miejsce w rankingu GMV w swojej kategorii. Co jednak doprowadziło do takiego sukcesu?

Prawdziwie inteligenta szczoteczka soniczna

Cóż, trzeba przyznać, że lista zalet stojących za sukcesem Oclean X Pro Elite jest dość długa. Już na pierwszy rzut oka szczoteczka robi atrakcyjne wrażenie, m.in. dzięki swojej smukłej budowie i eleganckiej kolorystyce, a także szczegółowemu oraz dotykowemu wyświetlaczowi. Na ekranie tym natomiast możemy, zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszego czyszczenia zębów, co w połączeniu z dedykowaną aplikacją na smartfoony umożliwia spersonalizowanie całego procesu, a nawet weryfikację i usunięcie martwych stref szczotkowania.

Dotykowy, inteligentny ekran, kilka trybów czyszczenia zębów, monitorowanie martwych stref i analiza procesu szczotkowania to jednak nie wszystko, co czyni Oclean X Pro Elite wyjątkowym urządzeniem. Jako pierwsza szczoteczka soniczna posiada ona bowiem oznaczenie Quite Mark, co oznacza, że dzięki zastosowanym podczas jej tworzenia nowoczesnym technologiom jest ona niebywale cicha, a tym samym wyjątkowo komfortowa w użytkowaniu.

Dodatkowo, Oclean X Pro Elite może pochwalić się czymś, co zdecydowanie wyróżnia tę szczoteczkę na tle innych tego typu urządzeń. Chodzi mianowicie o kompletny, dedykowany system operacyjny umożliwiający bezproblemową integrację wszystkich funkcji, który jest w stanie zmaksymalizować komfort użytkowania szczoteczki elektrycznej i sprawić, że jest ona w istocie inteligentna.

Co jeszcze sprawia, że dzieje się magia?

Już wymienione wcześniej zalety z całą pewnością tłumaczą, skąd wzięła się tak znaczna popularność Oclean X Pro Elite. Za co jednak jeszcze docenia się ten niezwykły sprzęt, przeznaczony do dbania o higienę jamy ustnej? Najprościej będzie przedstawić to formie listy.

Technologia bezprzewodowego, szybkiego ładowania

Cztery tryby szczotkowania

Trwała i wodoodporna konstrukcja

Zwiększony zasięg ruchu główki szczoteczki do 6mm

42 tysiące obrotów na minutę

Ponad 20 rodzajów programów szczotkowania

Ponad 100 programów indywidualnie dostosowanych do użytkownika

Technologia ultrasonicznej redukcji dźwięków – WhisperClean 2.0

Ultrasoniczny, magnetyczny i cichy silnik urządzenia

Czujnik nacisku i automatyczna redukcja jego nadciśnienia

Dedykowany system i program pozwalający zbierać oraz analizować dane szczotkowania

Detekcja martwych stref obejmująca wszystkie 8 obszarów jamy ustne

Wbudowany żyroskop

Trzeba przyznać, ze lista ta jest pokaźna i wyraźnie tłumaczy fenomen Oclean X Pro Elite Super Smart Electric Toothbrush, czyli tej superinteligentnej szczoteczki sonicznej od Oclean, marki Xiaomi. Jeśli jednak chcecie przekonać się o jej zaletach sami, to możecie już teraz dokonać jej zakupu m.in. za pośrednictwem platformy Aliexpress