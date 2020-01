Xiaomi zamierza wydzielić markę POCO - model POCO F2 na horyzoncie

Od grudnia zeszłego roku wiemy, że Xiaomi pracuje nad kolejnym urządzeniem z serii Pocophone. Producent ogłosił właśnie, że POCO stanie się oddzielnym podmiotem z własnym zespołem oraz strategią rynkową.

Xiaomi ogłosiło w piątek, że POCO zostanie wydzielone z Xiaomi i stanie się odrębną, niezależną marką. POCO istnieje na rynku od pierwszej połowy 2018 roku, kiedy to Xiaomi ogłosiło Pocophone F2.

Szybko okazało się że tani, plastikowy smartfon z topowymi podzespołami stał się bestsellerem. Niestety od tej pory na rynku nie pojawiły się kolejne generacje POCO.

Globalny wiceprezydent Xiaomi - Manu Kumar Jain napisał na Twitterze, żę po niesamowitym sukcesie POCO F1 nadszedł czas, aby POCO działało niezależnie.

Excited to share: #POCO will now be an independent brand!



What started as a sub-brand within Xiaomi, has grown into its own identity. POCO F1 was an incredibly popular phone. We feel the time is right to let POCO operate on its own.



Join me in wishing @IndiaPOCO all the best.