Xiaomi zapowiada Redmi K40 Gaming Edition!

Xiaomi przedstawiło plakaty promujące nadchodzący smartfon przeznaczony dla gamerów.

Linia Redmi K40 ma już jeden telefon spod szyldu Gaming Edtion, ale wygląda na to, że wkrótce dołączy do niej kolejny model. Marka postanowiła umieści nowe grafiki zapowiadające Redmi K40 Gaming Edition na portalu Weibo, wskazując na zmianę chipsetu. Dla odniesienia, obecny K40 Gaming posiada Dimensity 1200 i wydaje się, że nowa wersja dostanie ulepszenie do Snapdragon 870.

Plakat zapowiadający nowy smartfon Redmi K40 Gaming Edition Plakat zapowiadający nowy smartfon Redmi K40 Gaming Edition

Tipster Digital Chat Station potwierdził, że nowe urządzenie będzie zasilane przez Snapdragon 870 w poście na Weibo i dodał, że pod innym względami będzie dość podobny do oryginalnego modelu.

Post Digital Chat Station na Weibo

Oznacza to, że możemy spodziewać się wyświetlacza AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, fizycznych spustów na ramionach urządzenia, aparatu głównego 64 MP oraz baterii o pojemności 5,065 mAh z szybkim ładowaniem 67 W. Tym razem zobaczyć możemy także zupełnie nową wersję kolorystyczną.

Źródło: Playfuldroid