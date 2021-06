Xiaomi zapowiada nową serię notebooków Mi

Chiński producent chce podbić rynek nowymi laptopami z zastosowaniem kart graficznych obsługujących DLSS. Co o nich wiemy?

Nowe laptopy Xiaomi dostępne będą z kartą NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Ten układ w architekturze Ampere z procesorem GA107 oferuje 2560 rdzeni CUDA, 80 rdzeni Tensor, a także 20 rdzeni RT. Co równie ważne - ma pełne wsparcie dla ray tracingu oraz przyśpieszenia sprzętowego DSLSS. Poza nową grafiką specyfikacja zostaje taka sama, jak w modelach zaprezentowanych w marcu. Mamy aluminiową obudowę, wagę 1,9 kg oraz ekran OLED 3,5 K - rozdzielczość 3452×2160 pikseli w proporcjach 16:10. Jedyne dostępne odświeżanie to 60 Hz, co jednak nie jest zachwycające.

Z drugiej jednak strony nie są to laptopy gamingowe, a stawiające na wydajność, dlatego wyświetlacza pokrywa 100% palety sRGB i DCI-P3, a jasność sięga 600 nitów. Pod obudową znajdziemy procesor Intela - 11. generacji Tiger Lake-H35. Jest to Core i7 z taktowaniem sięgającym do 4,8 GHz. Pojawia się także tańsza alternatywa z Core i5-11300H i taktowaniem 4,4 GHz. We wspomnianej obudowie znajdziesz port UBS-C, Thunderbolt 4, dwa porty USB-A oraz jeden HDMI 2.1

Laptopy wejdą do sprzedaży 9 lipca w Chinach. Nie wiadomo, czy pojawią się również w innych krajach. Koszt to równowartość 1238 USD za wersję z i5 lub 1549 USD za edycję z i7.

Źródło: VideoCardz