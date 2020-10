Xiaomi zapowiada nową technologię dla graczy

Już niebawem, wybrane smartfony marki Xioami będą mogły skorzystać z nowej, autorskiej technologii, która wyraźnie przyśpieszy działanie gier.

Xiaomi Mi 10 Ultra

Lubicie pograć sobie na smartfonie? Nie jesteście odosobnieni, obecnie mobilny gaming to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi branży. Od lat dostrzegają to również producenci smartfonów, którzy dopracowują swój sprzęt pod kątem gier. Jednym z liderów ciekawych rozwiązań jest Xiaomi, które w swoim portfolio ma nie tylko urządzenia dedykowane graczom, ale również wiele technologii, która na co dzień wspierają nasze smartfony podczas zabawy.

Chiński producent zapowiedział właśnie, że już niebawem, na wybranych modelach, zostanie udostępniona nowa technologia, która przyspieszy działanie gier na smartfonach - RAMDISK. W dużym uproszczeniu, pozwoli ona na wykorzystanie pamięci RAM jako przestrzeni na dane. Dzięki znacznie szybszemu przesyłowi danych, skrócenie czasu instalacji gry, według producenta, spadnie nawet o 100%.

Niestety, na razie jedynym smartfonem, który wspiera RAMDISK jest Xiaomi Mi 10 Ultra z aż 16 GB pamięci RAM. Chiński producent zapowiedział jednak, że z czasem, z nowej, rewolucyjnej technologii skorzysta więcej modeli smartfonów, w tym nie tylko te z najwyższej półki.

Zobacz również: DDR5 nadchodzi, SK Hynix zaprezentowało pierwsze moduły pamięci nowej generacji