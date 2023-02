Xiaomi zapowiada smartfona z ładowaniem o mocy 300 W! Nowy model Redmi naładujesz rekordowo szybko

Popularna marka zaprezentowała możliwości szybkiego ładowania, które pozwoli uzupełnić poziom baterii do 100% w zaledwie 5 minut.

Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że Realme GT3 ze swoim ładowaniem o mocy 240 W przez długi czas pozostanie na szczycie urządzeń z tak krótkim czasem uzupełniania baterii. Smartfon, który zadebiutuje globalnie 28 lutego, jest w stanie podładować ogniwo do 100% w zaledwie 10 minut. To wynik, do którego obecnie zbliża się naprawdę niewiele innych modeli, ale Xiaomi zapowiedziało już konkurencję w tym aspekcie. Na chińskim portalu społecznościowym Weibo pojawiła się zapowiedź udostępniona przez profil Redmi, czyli jedną z marek należących do Xiaomi. Post sugeruje, że już wkrótce na rynek ma trafić urządzenie, które obsłuży ładowanie o rekordowej mocy 300 W.

Na ten moment producent zaprezentował jedynie możliwości swojej nowej technologii. Ładowarka o mocy 300 W została podłączona do modelu Redmi Note 12 Pro+, który posiada baterię o pojemności 4100 mAh. Naładowanie urządzenia o 10% trwało 43 sekundy. Do 50% smartfon dotarł w 2 minuty, a pełen poziom baterii uzyskał w 5 minut. Nie wiemy jeszcze do jakiego modelu domyślnie ma trafić ładowarka o mocy 300 W, ale zapowiedź takiego urządzenia zapewne zobaczymy jeszcze w tym roku.

Zobacz również:

Źródło: MySmartPrice

W tym momencie na rynku smartfonów z szybkim ładowaniem górują głównie chińscy producenci, a marki takie jak Realme, Xiaomi, OnePlus czy Infinix nie mają sobie równych. Warto przyjrzeć się z bliska popularnym modelom, które oferują w tym momencie wyjątkowo wysoką moc ładowania.

Infinix Zero Ultra 8/256 GB

Moc ładowania: 180 W / Cena: 2999 zł / Link

Realme GT Neo 3 12/256 GB

Moc ładowania: 150 W / Cena: 2799 zł / Link

Motorola Edge 30 Ultra 12/256 GB

Moc ładowania: 125 W / Cena: 4499 zł / Link

Xiaomi 13 Pro 12/256 GB

Moc ładowania: 120 W / Cena: 6299 zł / Link

OnePlus 11 16/256 GB

Moc ładowania: 100 W / Cena: 4599 zł / Link

Nie można również zapomnieć o, wspomnianym wcześniej, Realme GT3, którego światowa premiera odbędzie się 28 lutego. Nowy smartfon zaoferuje rekordową (na ten moment) prędkość ładowania o mocy 240 W.