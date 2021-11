Xiaomi zapowiada technologię Loop LiquidCool! Rewolucja w rozpraszaniu ciepła?

Smartfony klasy premium są obecnie wyposażone w potężne układy wewnętrzne, dzięki czemu nadają się do ciężkich lub intensywnych zadań. Jednak wraz ze wzrostem wydajności, producent musi również zadbać o rozpraszanie ciepła.

Zgodnie z tym, Xiaomi wprowadziło dzisiaj nową technologię rozpraszania ciepła o nazwie Loop LiquidCool Technology. Firma twierdzi, że jest ona inspirowana rozwiązaniami chłodzącymi stosowanymi w przemyśle lotniczym.

Technologia Loop LiquidCool wykorzystuje efekt kapilarny, który przyciąga ciekły środek chłodzący do źródła ciepła, odparowuje, a następnie rozprasza ciepło w kierunku chłodniejszego obszaru, aż środek skropli się i zostanie przechwycony przez jednokierunkowy zamknięty kanał.

Zobacz również:

System rur cieplnych składa się z parownika, skraplacza, komory uzupełniania oraz rur gazowych i cieczowych. Umieszczony przy źródłach ciepła parownik zawiera czynnik chłodniczy, który odparowuje do postaci gazu, gdy smartfon jest poddany dużemu obciążeniu. Gaz i strumień powietrza są następnie rozprowadzane do skraplacza, gdzie gaz ponownie skrapla się w ciecz. Ciecze te są absorbowane i zbierane przez maleńkie włókna w komorze napełniania, która ponownie napełnia parownik, czyniąc z niego system samowystarczalny.

W konwencjonalnych systemach VC nie ma oddzielnych kanałów dla gazów i cieczy, gorący gaz i chłodne ciecze mieszają się i przeszkadzają sobie nawzajem. Pompa w kształcie pierścienia posiada specjalną konstrukcję rury gazowej, która znacznie zmniejsza opór przepływu powietrza o 30%, a maksymalna wydajność wymiany ciepła wzrasta nawet o 100%.

Źródło: Xiaomi / YouTube

Xiaomi zdecydowało się na dodanie zaworu Tesla, który jest jednokierunkowym zaworem umożliwiającym przepływ cieczy przez parownik, jednocześnie blokując ruch gazów w niewłaściwym kierunku. Pozwala to na zwiększenie efektywności obiegu gazu i cieczy w całym systemie.

Umożliwia to również zaadaptowanie technologii Loop LiquidCool do każdego rodzaju wewnętrznej konstrukcji. Podając przykład, Xiaomi twierdzi, że kwadratowy kształt pętli zapewni więcej miejsca na baterię, moduł kamery i inne elementy. Firma twierdzi również, że oferuje ona dwukrotnie większe możliwości chłodzenia w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań typu VC (vapor chambers). Xiaomi ma zamiar wprowadzić technologię Loop LiquidCool do swoich produktów w drugiej połowie przyszłego roku.