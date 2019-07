Xiaomi zaprezentowało Mi CC9, Mi CC9e oraz Mi CC9 Meitu Edition

Xiaomi zaprezentowało trzy nowe modele smartfonów i widać po ich, że producent kładzie mocny nacisk na fotografię.

Mi CC to nowa rodzina w katalogu Xiaomi. Dedykowana jest dla "młodszych pokoleń", a wszyscy jej przedstawiciele mogą pochwalić się aparatem 32 Mpix na przedzie i tylnym 48 Mpix. Cechą wspólną jest również wbudowany w wyświetlacz AMOLED czytnik linii papilarnych oraz akumulator o dużej pojemności - 4030 mAh. Reszta elementów przypomina Mi 9 zarówno pod względem materiałów, jak i designu. Natywna rozdzielczość obrazu w każdym smartfonie to Full HD+, są one również wyposażone w technologię redukcji światła niebieskiego.

Dysponujący wyświetlaczem 6,39" Mi CC9 ma być dostępny w trzech barwach: White Lover, Blue Planet i Dark Prince - wszystkie z efektem 3D oraz ozdobnikami wizualnymi na tylnej części. W oprogramowaniu urządzenia znalazły się technologie odpowiedzialne za podrasowywanie obrazu przy wykorzystaniu SI Skyscaping, a także Mimoji - funkcja umożliwiająca wykonywanie zdjęć "kreskówkowych" oraz tworzenie 15-sekundowych animacji. Aparat tylny to 48 Mpix z osobnymi sensorami odpowiedzialnymi za wykonywanie zdjęć w dzień i po zmierzchu. Smartfon napędza do działania procesor Snapdragon 710, a funkcja Mi Turbo odpowiada za optymalną szybkość działania i szybsze o 20% uruchamianie aplikacji. Dla graczy przewidziano tryb Game Turbo 2.0. Po włączeniu trybu oszczędzania energii, bateria 4030mAh powinna wystarczyć nawet na dwa dni użytkowania bez konieczności ładowania. Do wyboru użytkownika będą dwie kombinacje RAM i pamięci: 6 GB RAM + 64 GB lub 6 GB RAM + 128 GB.

Mi CC9 Meitu to z kolei coś dla miłośników selfie - procesor i obiektywy ma te same, co CC9, ale zaimplementowano tu więcej technologii i procesów SI odpowiedzialnych za optymalizację przedniego aparatu. Będzie dostępny tylko w jednej wersji - 8GB+256GB. Mi CC9e to kompaktowa wersja Mi CC 9, z mniejszym wyświetlaczem 6,08" i procesorem Qualcomm Snapdragon 665. Dostępne będą warianty 4GB+64GB, 6GB+64GB, 6GB+128GB.

Mi CC9 oraz Mi CC9 Meitu Edition będą dostępne od 5 lipca, Mi CC9e wejdzie na rynek cztery dni później. Niestety - jak na razie wyłącznie w Chinach. W przeliczeniu na złotówki najdroższy model to Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition - ok. 1400 złotych. Samo CC9 to wydatek ok. 1000 złotych w słabszej wersji, a CC9e to zakres cenowy od 700-900 złotych, a więc całkiem przystępnie.