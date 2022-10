Xiaomi zaprezentowało nowe urządzenia Smart Home - dwa z nich koniecznie chciałabym mieć

Właśnie odbyła się premiera najnowszych urządzeń Smart Home od Xiaomi. Kilka z nich szczególnie zwróciło moją uwagę.

4 października odbyła się premiera najnowszych urządzeń Xiaomi - zaprezentowano m.in. telefony z serii 12T (więcej na ten temat pod tym linkiem), a także serię urządzeń Smart Home, która szczególnie przykuła moją uwagę. Sami zobaczcie, na jakie innowacje można liczyć.

Jednym z produktów, który najbardziej mnie zainteresował jest robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X10+ z możliwością mycia podłogi wyposażony w stację bazową, która umożliwia automatyczne opróżnianie śmieci z pojemnika i - co istotne - czyszczenie nakładek mopujących, a także samodzielne napełnianie zbiornika na wodę. Dodatkowo, dowiadujemy się, że może też utrzymywać ściereczkę do mopowania wilgotną lub samoczynnie osuszać się, aby uniknąć zatrzymywania wilgoci i nieprzyjemnych zapachów, gdy urządzenie nie jest używane. Właściwie w ogóle nie musimy ingerować w obsługę robota.

Jeśli chodzi o samą nakładkę mopującą - podnosi się ona automatycznie, gdy wbudowany czujnik ultradźwiękowy wykryje dywan. Siła ssania odkurzacza, deklarowana przez producenta, to 4000 Pa. Xiaomi Robot Vacuum X10+ został wyposażony w w laser i kamerę do wykrywania mebli oraz leżących na podłodze przedmiotów, a także w nawigację LDS, która pozwala zaplanować najbardziej efektywną trasę sprzątania. Urządzenie jest obsługiwane przez system S-Cross AI™. Warto także wspomnieć, że posiada certyfikat TÜV Rheinland, potwierdzający m.in. zgodność ze standardami cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Aktualnie niestety nie znamy dokładnej ceny robota sprzątającego, ale jak tylko uzyskamy takie informacje, zaktualizujemy wpis.

Moją uwagę zwróciły także odkurzacze z serii Xiaomi Truclean W10 Wet Dry Vacuum. Zaprezentowano dwa modele pionowe – Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum i Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum. Każdy z nich umożliwia pracę w trzech trybach – odkurzania, mopowania i szorowania podłóg. Oba zostały wyposażone w inteligentny system wykrywania zabrudzeń i możliwość automatycznego zwiększania mocy czyszczenia.

Xiaomi Truclean W10 Ultra Wet Dry Vacuum posiada funkcję czyszczenia w wysokiej temperaturze - 75°C, zapewniając skuteczność czyszczenia. Co ciekawe, odkurzacz samodzielnie może się oczyścić, uzupełnić wodę oraz wysuszyć szczotki, a to wszystko dzięki stacji bazowej all-in-one.

Drugi model, Xiaomi Truclean W10 Pro Wet Dry Vacuum posiada specjalnie zaprojektowaną szczotkę walcową, która może pokryć większe przestrzenie i ma regulowany uchwyt, pomagający skutecznie sprzątać pod większością mebli.

Cena odkurzaczy z tej serii aktualnie wynosi 4399 zł.

Pozostałe urządzenia Smart Home Xiaomi zaprezentowane na premierze:

Xiaomi Smart Band 7 Pro

Opaska wyposażona w prostokątny ekran AMOLED o wysokiej rozdzielczości i przekątnej aż 1,64 cala. Urządzenie oferuje ponad 110 trybów sportowych. Nowością w popularnej serii opasek jest wbudowany system GNSS, umożliwiający szybsze pozycjonowanie i dokładniejsze śledzenie trasy. Opaska charakteryzuje się wodoodpornością do 5 ATM i żywotnością baterii do 12 dni; urządzenie pozwala odbierać połączenia i odczytywać wiadomości SMS. Jeśli chodzi o personalizację wyglądu, opaska obsługuje 150 tarcz zegarka w aplikacji. Jest dostępna w dwóch kolorach obudowy (czarnym i beżowym), z ośmioma różnymi paskami.

Cena to 499 zł.

Redmi Pad

Tablet Redmi Pad został wyposażony w cztery głośniki zgodne z Dolby Atmos® i ekran o częstotliwości odświeżania 90 Hz. Jest pierwszym tabletem na świecie, który otrzymał certyfikat SGS gwarantujący niski poziom zmęczenia wzroku. Dodatkowo, Redmi Pad ma certyfikat bezpieczeństwa ekranu (przy zachowaniu jakości obrazu) od TÜV Rheinland. Posiada kamerę przednią 8 MP z ultraszerokokątnym obiektywem 105° i technologią FocusFrame, co ma sprawiać, że urządzenie sprawdzi się do rozmów wideo i wieloosobowych telekonferencji. Tablet jest zasilany baterią o pojemności 8000 mAh. Obsługuje szybkie ładowanie 18 W, a w zestawie dostajemy mocniejszą ładowarkę 22,5 W.

Dokładna cena aktualnie nie jest znana.

Redmi Buds 4 Pro

Jak podaje producent, słuchawki pozwalają na 36 godzin pracy na baterii z etui ładującym - grają do dziewięciu godzin na jednym ładowaniu, a pięć minut ładowania wystarczy na dwie godziny działania. Zadbano o system transparentności audio – dobrze słyszymy muzykę, ale ważne dźwięki z otoczenia również do nas docierają. Słuchawki mają sprawdzić się także do rozmów i spotkań online - posiadają trzy mikrofony systemu redukcji szumów, sparowane z algorytmami AI do precyzyjnego rozpoznawania ludzkiego głosu i hałasu otoczenia.

Cena to 449 zł.