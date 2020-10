Xiaomi zrobi niewielkiego konkurenta dla iPhone 12 mini z malutką baterią

Moda na małe smartfony powraca. Premiera iPhone'a 12 mini otworzyła puszkę pandory. Xiaomi zamierza wyprodukować niewielkiego smartfona, który zaoferuje słabiutką baterię.

Na półkach sklepowych znajdziemy mnóstwo smartfonów. Niby każdy powinien wybrać coś dla siebie, ale jeżeli szukamy małego urządzenia, to krąg naszych poszukiwać zawęzi się do zaledwie kilku urządzeń. W Polsce mowa o iPhone 12 mini, iPhone SE 2020 oraz Samsungu Galaxy S10e. Za granicą uda nam się kupić również najnowszego Google Pixel 5.

Niewielki iPhone SE 2020 Źródło: macworld.com

Większość producentów sprzedaje obecnie smartfony z ekranami o przekątnej powyżej 6 cali. Nie inaczej jest w przypadku Xiaomi. Większość wydanych przez chińskiego producenta smartfonów posiada ekran o przekątnej 6,4 cala lub większej.

Dyrektor generalny Redmi i dyrektor wykonawczy Xiaomi Lu Weibing potwierdził, że sub-marka Xiaomi - Redmi ma zamiar wyprodukować miniaturowy smartfon.

Xiaomi jest jedną z niewielu firm, która słucha potrzeb swoich klientów. Z tego właśnie powodu w smartfonach tej marki mamy najczęściej pojemne baterie oraz płaski front.

Niestety w przypadku małego smartfona od Redmi producent od razu podkreśla, że niewielka obudowa wymusi zastosowanie niewielkiej baterii, która negatywnie wpłynie na czasy pracy na baterii.

Wpis na Weibo odnośnie niewielkiego smartfona Redmi

Jest to logiczny wniosek, ponieważ mniejsza obudowa oznacza mniej miejsca dla akumulatora. Co prawda mniejszy ekran pozytywnie wpływa na zużycie baterii, ale niewielkie smartfony nadal oferują identyczne podzespoły, jak ich większe odpowiedniki. To właśnie dlatego iPhone SE 2020 działa na baterii znacznie krócej, niż iPhone 11. To samo tyczy się nadchodzącego iPhone 12 mini.

Możliwe, że nadchodzący smartfon od Redmi zaoferuje grubszą obudowę, która umożliwi wyposażenie go w nieco pojemniejszy akumulator.

Źródło: androidauthority.com