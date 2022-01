Xiaomi zrzuciło bombę - Redmi Note 11 ma wszystko, czego zapragniesz

Xiaomi oficjalnie zaprezentowało nowe smartfony z rodziny Redmi Note 11. Europejskie modele wyglądają lepiej od chińskich wariantów, a cena pozytywnie zaskakuje. Czy jest coś, co może powstrzymać je przed podbojem półek sklepowych?

Zgodnie z obietnicą Xiaomi zaprezentowało nowe smartfony z rodziny Redmi Note 11. Mowa o Redmi Note 11 oraz Redmi Note 11 Pro, ale nie wolno mylić ich z chińskimi wariantami z 2021 roku.

Redmi Note 11 Pro Źródło: gsmarena.com

Najnowsze smartfony zostały przygotowane specjalnie z myślą o europejskich odbiorcach, a ich specyfikacja techniczna jest nieco lepsza.

Redmi Note 11 Pro 5G - flagowy średniak z 5G

Najlepiej wyposażonym modelem z rodziny Redmi Note 11 jest Redmi Note 11 Pro 5G. Niech was nie zwiodą pozory. Model ten zachował przystępną cenę. Kosztuje on bowiem od 329 dolarów.

Redmi Note 11 Pro 5G zasilany jest 6 nm procesorem Qualcomm Snapdragon 695 połączonym z 6 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB lub 128 GB pamięci masowej UFS 2.2.

Smartfon posiada hybrydowy slot na karty SIM/microSD, więc można łatwo rozbudować pamięć masową.

Redmi Note 11 Pro 4G - nieco tańszy, ale nadal bardzo ciekawy

Wersja z modemem 4G różni się praktycznie tylko i wyłącznie procesorem. Zamiast Snapdragona 695 otrzymujemy starszego MediaTeka Helio G96 wykonanego w 12 nm procesie technologicznym. Oznacza to, że musimy liczyć się nie tylko z niższą wydajnością, ale również zauważalnie większym zużyciem energii. Z tego właśnie powodu warto dopłacić do modelu 5G nawet jak nie będziemy korzystać z sieci nowej generacji. Różnica w cenie wynosi zaledwie 30 dolarów. Redmi Note 11 Pro kosztuje co najmniej 299 dolarów.

Redmi Note 11 Pro 5G Źródło: gsmarena.com

Redmi Note 11 Pro - cechy wspólne

Oba smartfony mają ekran AMOLED o przekątnej 6,67-cala i rozdzielczości Full HD+ - 2400 x 1080 pikseli ze 120 Hz częstotliwością odświeżania oraz 360 Hz próbkowaniem dotyku. Całość wspiera pełne pokrycie palety barw DCI-P3, a jasność maksymalna wynosi aż 1200 nitów (typowo 700 nitów). Smartfon wyposażono w szkło Corning Gorilla Glass 5. Urządzenie posiada płaskie krawędzie, a obudowa jest odporna na przypadkowe zachlapania, co zostało potwierdzone certyfikatem IP53.

Smartfony posiadają doskonale znany nam już 108 MP aparat Samsung ISOCELL HM2 z łączeniem 9 pikseli w 1. Rozwiązanie to pozwala na 3-krotne przybliżenie bez utraty jakości. Smartfon posiada również 8 MP aparat ultraszerokokątny oraz 2 MP aparat makro. Co ciekawe wersja 4G ma również dodatkowy 2 MP czujnik głębi. Wspomaga on słabszy układ w wykonywaniu zdjęć portretowych.

W ekranie AMOLED umieszczono 16 MP kamerkę do selfie.

Redmi Note 11 Pro Źródło: gsmarena.com

Czytnik linii papilarnych zintegrowano z przyciskiem zasilającym. Smartfony posiadają głośniki stereo oraz wejście słuchawkowe Jack. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim 67 W ładowaniem przewodowym. Ładowanie do 50% zajmie zaledwie 15 minut.

Redmi Note 11 Pro posiada również NFC oraz czujnik podczerwieni, Wi-Fi (niestety tylko Wi-Fi 5) oraz Bluetooth 5.1. W zestawie otrzymamy ładowarkę.

Redmi Note 11 Pro - Ceny

Jak już wspominaliśmy bazowy Redmi Note 11 Pro kosztuje od 299 dolarów. Mowa o modelu 6/64 GB. Do wyboru mamy jeszcze opcje 6/128 GB za 349 dolarów oraz 8/128 GB za 349 dolarów. Wersja z 5G jest nieco droższa i kosztuje odpowiednio 329 dolarów, 349 dolarów oraz 379 dolarów za identyczne wersje pamięciowe. Zważywszy na wydajniejszy procesor warto dołożyć 30 dolarów.

Redmi Note 11 - wyważony średniak dla każdego

Nie wolno zapominać również o bazowym Redmi Note 11. To przystępny cenowo średniak z dużym ekranem, który zadowoli większość konsumentów. Urządzenie posiad wyświetlacz AMOELD o przekątnej 6,43-cala z 90 Hz częstotliwością odświeżania oraz 180 Hz częstotliwością próbkowania dotyku. Jasność maksymalna wynosi 700 nitów (typowo 450 nitów), a całość zabezpiecza szkło Corning Gorilla Glass 3. Urządzenie jest odporne na przypadkowe zachlapania, co zostało potwierdzone certyfikatem IP53.

Redmi Note 11 Źródło: gsmarena.com

Redmi Note 11 otrzymał 50 MP aparat główny, 8 MP aparat ultraszerokokątny oraz 2 MP czujnik głębi.

Za wydajność odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 680. Telefon posiada czytnik linii papilarnych w przycisku zasilającym, 13 MP kamerkę do selfie, NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 oraz gniazdo słuchawkowe. Całość uzupełniają głośniki stereo.

Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim, 33 W ładowaniem.

Bazowy model z 4/64 GB pamięci kosztuje zaledwie 179 dolarów. Wersja 6/128 GB to wydatek 199 dolarów, a topowa konfiguracja 8/128 GB kosztuje 229 dolarów.

Redmi Note 11 Źródło: gsmarena.com

Redmi Note 11S - model dla fanów fotografii z ograniczonym budżetem

Redmi zaprezentowało od razu model Note 11S, który jest mieszanką Redmi Note 11 z aparatem z modelu Pro 5G.

Smartfon wyposażono w procesor MediaTek Helio G96 znany z Redmi Note 11 Pro oraz 108 MP Aparat Samsung ISOCELL HM2. Reszta specyfikacji technicznej jest tożsama z modelem Redmi Note 11.

Redmi Note 11S Źródło: gsmarena.com

Ceny wynoszą odpowiednio 249 dolarów, 279 dolarów oraz 299 dolarów za wersje 6/64 GB, 6/128 GB oraz 8/128 GB.

Jakieś wady - ależ oczywiście

Nawet Xiaomi nie potrafi wyprodukować średniaka bez wad. W przypadku smartfonów Redmi Note 11 mowa o starej wersji systemu operacyjnego. Modele debiutują na rynku z Androidem 11 na pokładzie. Otrzymają w przyszłości Androida 12, ale aktualizacja do Androida 13 jest niepewna.

Nie znamy jeszcze sugerowanych cen detalicznych oraz daty polskiej premiery. Jedno jest pewne - Redmi Note 11 z pewnością będą rozchodzić się jak świeże bułki.