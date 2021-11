Xindong Fenghua - oto chiński rywal GeForce i Radeonów. Ma szanse podbić rynek?

Mamy na rynku kart graficznych Nvidię, AMD, niedługo dołączy do nich Intel. Ale niespodziewanie okazało się, że jest czwarty pretendent do zdobycia serc i portfeli użytkowników.

W połowie pierwsze dekady XXI wieku na rynku próbowało zaistnieć kilku producentów kart graficznych - Matrox Graphics, S3 Graphics, XGI. Ale jak to się skończyło - wiemy. Jest dwóch dużych graczy, czyli Nvidia i AMD. W styczniu dojdzie do nich Intel, ale niespodziewanie chińskie Xindong Technology ogłosiło swoją kartę graficzną - Fenghua. Choć nazwa producenta nic zapewne nikomu póki co nie mówi, jest to ambitny producent, który ma zamiar rzucić rękawicę największym.

Karta graficzna powstała we współpracy z odpowiedzialnym za chip Innosilicon. Jej procesor graficzny to moduł wieloukładowy i będzie obsługiwać pamięć GDDR6X. Wspiera DirectX, Vulkan, OpenGL, OpenCL, a nawet OpenGL ES. Może współpracować nie tylko z systemem Windows, ale także Linuxem i Androidem. Korzysta z interfejsu PCIe Gen4, obsługuje złącza DisplayPort, eDP 1.4 oraz HDMI 2.1 - czyli jak najlepsze obecnie karty graficzne na rynku.

Xindong nie podał póki co żadnych informacji na temat wydajności, jednak wiemy, że planuje wykorzystać swój procesor graficzny dla dekstopów, gier w chmurze (w tym mobilnych) oraz stacji roboczych. No cóż, może być ciekawie. Czekamy na dalsze wieści na ten temat.

