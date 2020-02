Xperia L4 - zaprezentowano nowy smartfon Sony

Sony niezbyt często pokazuje swoje nowe telefony. Dzisiaj mamy taką właśnie niecodzienną sytuację - poinformowano o modelu Xpleria L4.

Japoński producent zaprezentował dzisiaj nowego średniaka. Sony Xperia L4 ma stanowić rywalizację dla modeli rywali z tej samej półki cenowej, czyli przede wszystkim Redmi oraz Realme. Na Samsunga jest raczej za słaby. A co o nim wiemy? Ma wyświetlacz IPS LCD o rozmiarze 6,2", pokazujący obraz w rozdzielczości HD+ i w proporcjach 21:9. Jednostka centralna to procesor MediaTek Helio P22 z 3GB RAM. Wbudowana karta pamięci nie zachwyca pojemnością - jest to tylko 64GB. Z boku urządzenia znalazł się czytnik odcisków palców, a w obudowie widzimy wejście słuchawkowe 3,5 mm. Z tyłu - trzy obiektywy aparatu tylnego. Jak podaje Sony, są to: obiektyw główny1 3 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny 5 Mpix oraz sensor głębi 2 Mpix. Z przodu znajduje się pojedynczy obiektyw aparatu przedniego - 8 Mpix.

Sony Xperia L4 działa pod kontrolą systemu Android 9.0. Czy są szanse na aktualizację do Androdia 10? Raczej nie, ale to tylko nasze przypuszczenie. Smartfon zasila bateria 3580 mAh. Będzie on dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej oraz błękitnej. Jak na razie nie wiadomi, kiedy trafi do sprzedaży oraz w jakiej cenie. Prawdopodobnie będzie to model sprzedawany globalnie, a więc dostępny również w Polsce.

