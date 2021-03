Yakuza 6 - tak prezentują się wymagania sprzętowe na PC

Premiera Yakuza 6: The Song of Life na PC odbędzie się już w tym tygodniu. Z tej okazji poznaliśmy wymagania sprzętowe gry w wersji na PC.

Choć gra Yakuza 6: The Song of Life zadebiutowała w 2016 roku, to dopiero za kilka dni w tą niezwykłą produkcję dane będzie zagrać posiadaczom PC. Wydawca tytułu - firma Sega, postanowił ujawnić wreszcie jego wymagania sprzętowe na PC.

Jeśli jesteście ciekawi czy wasze PC-ty podołają grze Yakuza 6, to poniżej znajdziecie oficjalne wymagania sprzętowe na PC.

Yakuza 6: The Song of Life – minimalne wymagania sprzętowe na PC

Procesor: Intel Core i5-3470 / AMD FX-6300

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 660 z 2 GB pamięci VRAM / AMD Radeon HD 7870 z 2 GB pamięci VRAM

Pamięć: 4 GB RAM

DirectX: 11

Miejsce na dysku: 40 GB

System operacyjny: Windows 10 (64-bit)

Yakuza 6: The Song of Life - zalecane wymagania sprzętowe na PC

Procesor: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 2600

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1070 z 8 GB pamięci VRAM / AMD Radeon RX Vega 56 z 8 GB pamięci VRAM

Pamięć: 6 GB RAM

DirectX: 11

Miejsce na dysku: 40 GB

System operacyjny: Windows 10 (64-bit)

Przypomnijmy, Yakuza 6: The Song of Life, to ostatnia gra z głównego cyklu, której bohaterem jest Kazuma Kiryu. W wydanej w zeszłym roku Yakuza Like a Dragon wprowadzono już nowego bohatera. Yakuza 6 zadebiutuje na PC (i konsolach Xbox) już 25 marca. Warto mieć na uwadze, że w dniu debiutu będzie ona dostępna w ramach abonamentu Xbox Game Pass (zarówno na PC, jak i konsolach). Co więcej, jeśli jeszcze nie mieliście styczności z tym wyjątkowym cyklem bądź ominęła was któraś część, to obecnie w Game Pass dostępne są wszystkie wydane do tej pory odsłony serii (z wyjątkiem Yakuza Like a Dragon).

