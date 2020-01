Yakuza 7: Like a Dragon z pierwszą oceną, jest dobrze

Najnowsza odsłona kultowej serii Yakuza doczekała się pierwszej opinii. Pomimo licznych zmian, Yakuza 7: Like a Dragon zachwyciła recenzentów.

W sierpniu ubiegłego roku firma SEGA wywołała niemałe poruszenie zapowiedzią kolejnej odsłony serii Yakuza. Okazało się bowiem, że Yakuza 7: Like a Dragon wywraca do góry nogami dotychczasowe dokonania cyklu. Przede wszystkim akcję gry przeniesiono do nowego miasta, zmieniono również głównego protagonistę, którym teraz jest Kasuga Ichiban. Jakby tego było mało, to twórcy zdecydowali się porzucić zręcznościowy system walki na rzecz starć w turach. Licznych zmian doczekały się również inne systemy w grze powodując, że Yakuza 7 mocno skręciła w stronę klasycznych gier jRPG.

Liczne zmiany spowodowały, że nawet najwierniejsi fani Yakuzy zaczęli mieć obawy co do jakości najnowszej części. Okazuje się jednak, że Yakuza 7: Like a Dragon to tytuł niemal doskonały. Tak przynajmniej stwierdzili dziennikarze prestiżowego magazynu Famitsu, który jako pierwszy zrecenzował grę. Co jest już standardem, na końcową ocenę danej produkcji w Famitsu składają się opinie dwóch recenzentów. Najnowsza Yakuza uzyskała w sumie 38/40 punktów, przy czym jeden z recenzentów wystawił grze maksymalną ocenę.

Ogromne pochwały zebrał system walki, który choć wolno się rozkręca, to wraz z postępami nabiera odpowiedniej głębi i zapewnia ogrom zabawy. Recenzenci pochwalili również nową miejscówkę - Yokohamę, oraz nowego bohatera - Kasuga Ichibana, który wnosi do serii mnóstwo dobrego humoru.

Dowiedzieliśmy się również, że przejście głównego wątku gry zajmuje około 30 godzin, natomiast osoby ceniące sobie dodatkowe aktywności mogą spędzić w nowej Yakuzie nawet 100 godzin.

Yakuza 7: Like a Dragon zadebiutuje już 16 stycznia, ale wyłącznie w Japonii. Na oficjalną datę europejskiej wersji gry musimy jeszcze poczekać. Warto też dodać, że produkcja będzie dostępna jedynie na konsoli PlayStation 4.

źródło: gamingbolt.com