Yakuza 7 nadchodzi! Premiera w 2020 roku

Firma Sega zapowiedziała kolejną odsłonę serii Yakuza, która już w przyszłym roku zawita konsole PlayStation 4.

Yakuza 7 o podtytule Whereabouts of Light and Darkness zadebiutuje w Japonii już 16 stycznia 2020 roku. W tym samym roku gra zawita do europy i ameryki północnej, gdzie, jak ujawnił producent, będzie dostępna pod zmienioną nazwą – Yakuza 7: Like a Dragon.

Głównym bohaterem nowej odsłony serii będzie Kasuga Ichiban, który po osiemnastu latach w więzieniu wychodzi na wolność. Tam okazuje się, że jego byli towarzysze w zbrodni nie cieszą się z jego powrotu, a protagonista musi od nowa budować swoją reputację.

Największych zmian, w porównaniu do poprzednich gier z serii Yakuza, doczeka się system walki. Twórcy zdecydowali się na prawdziwą rewolucję, Yakuza 7 porzuca akcję na rzecz strategii i zaoferuje nam, po raz pierwszy w historii serii, turowe starcia. Większy nacisk ma zostać również położony na elementy RPG.

Przy okazji zaprezentowano pierwszy zwiastun produkcji, niestety na razie tylko w języku japońskim.

Yakuza 7: Like a Dragon trafi wyłącznie na konsole PlayStation 4. Warto przypomnieć, że ostatnio Sega zapowiedziała również The Yakuza Remastered Collection. W skład tego wydania zbiorczego wchodzą odświeżone wersje gier: Yakuza 3, Yakuza 4 oraz Yakuza 5.