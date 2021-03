Yakuza: Like a Dragon - twórcy rozdają darmowe DLC do gry

Twórcy gry Yakuza: Like a Dragon - studio Ryu Ga Gotoku, przygotowali miłą niespodziankę dla wszystkich posiadaczy tego tytułu.

Chcąc uczcić premierę gry Yakuza: Like a Dragon na PS5, twórcy gry wraz z wydawcą - firmą Sega, rozdają za darmo "legendarny zestawy kostiumów".

Zestaw zawiera osiem strojów, z których dwa to ubrania z Yakuzy 0 noszone przez Goro Majimę i Kazumę Kiryu. W zestawie znajdują się również stroje Taigi Saejimy, Haruki Sawamury, Ryuji Goda, Daigo Dojimy, Makoto Date i Kaoru Sayamy. Fani Serii z pewnością będą zadowoleni. Szczególnie, że zestaw ten był do tej pory dostępny jedynie w ramach zamówienia przedpremierowego Yakuza: Like a Dragon. Co istotne, z oferty mogą skorzystać posiadacze gry na wszystkich platformach. Czas na to macie do 2 kwietnia.

Yakuza: Like a Dragon to siódma pełnoprawna odsłona cyklu (nie licząc prequeli i spin-offów), która wprowadziła do niego mnóstwo zmian i nowości. Gracze otrzymali nie tylko nowe miejsce akcie, ale i zupełnie nowego bohatera - Kasuge Ichibana. Jakby tego było mało, to twórcy zdecydowali się porzucić zręcznościowy system walki na rzecz starć w turach. Licznych zmian doczekały się również inne systemy w grze powodując, że Yakuza: Like a Dragon mocno skręciła w stronę klasycznych gier jRPG.

Yakuza: Like a Dragon oryginalnie zadebiutowała 10 listopada ubiegłego roku na: PC (Steam), Xbox Series X/S, Xbox One oraz PlayStation 4. Jednak dopiero 2 marca gra otrzymała pełnoprawną wersję dedykowaną konsoli PS5.

