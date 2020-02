Yakuza wiecznie żywa, wydanie Remastered Collection ze znakomitym wynikiem w Wielkej Brytanii

Poznaliśmy najpopularniejsze produkcje minionego tygodnia w Wielkiej Brytanii, znakomity wynik zanotowała seria Yakuza.

Firma Sega ma powody do radości, Yakuza Remastered Collection zadebiutowała na trzecim miejscu w Wielkiej Brytanii, ustępując jedynie tamtejszym hegemonom - FIFA 20 i Call of Duty: Modern Warfare. Dla przypomnienia, w skład tego wyjątkowego wydania Yakuzy wchodzą części od trzeciej do piątej. Każda z nich doczekała się licznych poprawek nie tylko pod względem oprawy audio-wizualnej, ale również rozgrywki. Wynik ten jest jest tym bardziej imponujący, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Yakuza Remastered Collection jest dostępna na wyłączność konsoli PlayStation 4.

Będąc już przy tytułach ekskluzywnych, to Sony może zaliczyć ten tydzień do wyjątkowo udanych. Nietypowa produkcja od studia Media Molecule - Dreams, zadebiutowała na ósmym miejscu, co można uznać za bardzo dobry rezultat.

Wśród nowości minionego tygodnia wyraźnie nie poradziła sobie konsolowa wersja Darksiders: Genesis, która wylądowała dopiero na 11 miejscu. Pierwsza dziesiątka najlepiej sprzedających się gier minionego tygodnia w Wielkiej Brytanii, pokazuje, że tamtejsi gracze wyjątkowo cenią sobie sprawdzone marki, bowiem nie zabrakło na niej Minecrafta czy GTA 5. Pełne zestawienie prezentuje się następująco:

FIFA 20 Call of Duty: Modern Warfare Yakuza Remastered Collection Star Wars Jedi: Fallen Order Grand Theft Auto V Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Dreams Luigi’s Mansion 3 NBA 2K20

źródło: gamingbolt.com