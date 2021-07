Yesterday Origins dostępne za darmo. Sprawdź, jak odebrać grę

Świetna przygodówka doceniona zarówno przez graczy jak i krytyków została udostępniona całkowicie za darmo. Sprawdź, jak odebrać grę.

Yesterday Origin to gra przygodowa, która zebrała przyzwoite recenzje na całym świecie. Produkcja otrzymała notę 7,4/10 w serwisie Metacritic. Została ona stworzona przez studio Pendulo, które w swoim portfolio posiada takie tytuły jak Runaway oraz Blacksad: Under the Skin. Jest to klasyczna gra przygodowa w stylu point and click. Poznajemy dalsze losy bohatera pierwszej części- Johna Yesterdaya, który posiada dziwną moc. Po każdym zgonie budzi się, lecz nie pamięta co działo się wcześniej. Stara się on rozwiązać tajemnicę swojej przypadłości.

Darmowa wersja gry dostępna jest tylko dla użytkowników PC. Każdy, kto chce odebrać swoją kopię, musi zalogować się w serwisie IndieGala. W ten sposób dodamy do swojego konta grę, która jest aktualnie warta na Steam 54 złote.

Zobacz trailer Yesterday Origins:

