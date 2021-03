Yeston Radeon RX 6700 XT - karta graficzna w stylu manga

Yeston to mniej znany producent kart graficznych, ale jego nowa propozycja może zainteresować miłośników mangi. Oto Radeon RX 6700 XT w stylu japońskim.

Radeon RX 6700 XT to propozycja AMD dla graczy, a zarazem rywal serii RTX 30 od Nvidii. Pisałem już o niej wiele razy, ale ten wariant pojawia się na naszych łamach po raz pierwszy. Co wyróżnia go na pierwszy rzut oka od innych, to ozdoby w stylu mangowym. Zostały one zainspirowane serialem o nazwie 六道兵甲, co można przetłumaczyć jako "Sześciu Żołnierzy" lub "Sześć Broni". Wygląda wyglądem, ale co ze specyfikacją? Zapotrzebowanie na moc jest takie samo jak w modelu referencyjnym, taktowanie wynosi 2424 MHz i może zwiększyć się w trybie boost do 2581 MHz.

"Sześciu Żołnierzy" wyposażono w trzy wiatraczki chłodzące oraz radiator na całej długości karty. No właśnie - długość ta jest spora. A konkretnie - karta Yeston wymaga 2,5 slotu. Na jednym z jej boków umieszczono małe diody LED, które podświetlają całość. Jednostka centralna to procesor Navy 21 XTLB.

Niestety, Yeston nie informuje, kiedy karta trafi na rynek oraz jaka będzie jej cena. Biorąc jednak pod uwagę problemy z dostępnością najnowszych kart, zapewne jej zdobycie będzie dość trudnym zadaniem.

