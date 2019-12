Yooka-Laylee i Niemożliwe Legowisko - na koniec roku od Epic

Yooka-Laylee i Niemożliwe Legowisko to ostania z 12 gier, jakie w ostatnie 12 dni dał nam Epic Games. Czy warto się nią zainteresować?

Epic Games dotrzymało słowa i przez dwanaście dni, dzień w dzień, dawało nam po jednym tytule z okazji... właściwie jedyną była końcówka roku. Yooka-Laylee i Niemożliwe Legowisko to ostatnia z tych pozycji, dostępna bezpłatnie do jutra, do godziny siedemnastej, ale na tym nie koniec - jutro pojawią się dwa kolejne tytuły, które będą darmowe przez cały tydzień. Czyli Epic wraca do schematu, do jakiego przyzwyczaił nas przez cały 2019 rok. A co mamy dzisiaj? Yooka-Laylee i Niemożliwe Legowisko to klasyczna gra platformowa 2,5D, z mnóstwem lokacji i długa droga do pokonania. Możemy wspomagać się w czasie niej magicznymi tonikami, zaś celem jest - jak podaje opis na stronie Epic - aby zapobiec zniewoleniu całego królestwa pszczół za pomocą „Rojoumysłu”.

Yooka-Laylee i Niemożliwe Legowisko to bardzo świeży tytuł - miał premierę 8 października tego roku, a odpowiada za niego Team17 Digital Ltd. Z pewnością spodoba się miłośnikom platformówek a la Sonic czy Giana Sisters. Ma jednak swoje wymagania sprzętowe - zalecane jest minimalnie 6GB RAM, zaś dla pełnej płynności potrzeba 8GB RAM.