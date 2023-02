You sezon 4. – kiedy premiera 6. odcinka? Data premiery drugiej części sezonu

Kilka dni temu na Netfliksa trafił 4. sezon Ty – a raczej pierwsze pięć odcinków. Kiedy pojawi się druga część sezonu?

Ty – zabójca w Londynie

W 4. sezonie Ty Joe Goldberg postanowił rzucić wszystko i wyjechać do Europy, a dokładniej rzecz biorąc, do Londynu. Jako profesor Jonathan Moore zabójca rozpoczyna pracę na uniwersytecie i zanurza się w wyjątkowym klimacie królewskiej metropolii. Oczywiście spokojne życie nie jest dla niego – mimo prób porzucenia dawnych przyzwyczajeń, znów zaczyna poszukiwać obsesji, która mogłaby wyrwać go z rutyny. Co więcej, zaczyna przenikać do kręgów londyńskiej socjety, a te okazują się zasiedlone przez ekscentryków, narkomanów i socjopatów.

Nic więc dziwnego, że wbrew wszelkiemu rozsądkowi, Joe w Londynie zaczyna czuć się, jak w wielkim placu zabaw. Poluje na antypatycznych członków elity, a gdy zbrodnie wychodzą na jaw, media nadają tajemniczemu zabójcy przydomek pożeracza bogaczy. Czy Joe tym razem jednak nie przeszarżuje? Czy jego działalność nie okaże się obosiecznym mieczem, który wpędzi go w śmiertelną pułapkę?

Ty, sezon 4. – kiedy premiera odcinka 6?

W przypadku 4. sezonu Ty, Netflix postanowił poeksperymentować z dystrybucją. Pięć pierwszych odcinków serii na platformę trafiło 9 lutego 2023 roku. Na premierę drugiej części sezonu trzeba będzie trochę poczekać. Kolejne pięć odcinków pojawi się bowiem dopiero 9 marca 2023 roku.

