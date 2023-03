You, sezon 5. – Netflix stworzy kontynuację serialu o zabójcy? Sprawdzamy, czy jest na to szansa

Czwarty sezon "Ty" właśnie trafił na platformę Netflix, a fani produkcji mogą sobie już zadawać pytanie, co dalej? Czy Joe Goldberg jeszcze powróci? Czy Netflix stworzy 5. sezon serialu?

Po miesiącu oczekiwania fani You wreszcie mogą cieszyć się wszystkimi odcinkami ulubionego serialu. 9 marca 2023 roku na Netfliksa trafiła druga połowa 4. sezonu opowieści o mordercy i stalkerze, Joe Goldbergu. Odcinek 5. zakończył się poważnym cliffhangerem dotyczącym ujawnienia tożsamości mordercy bogaczy. W kolejnych odcinkach twórcy zręcznie zabawili się oczekiwaniami widzów, których zapewne dręczy teraz pytanie – czy powstanie 5. sezon Ty?

Netflix stworzy kontynuację?

Władze Netflixa na ten moment nie ogłosiły żadnej decyzji dotyczącej przyszłości serialu. Fani You nie powinni jednak tracić nadziei, bo do tej pory nie pojawiły się jednak żadne informacje, jakoby sezon 4. miał być ostatnim. Serial cieszy się dużą popularnością, jest też więc mało prawdopodobne, by Netflix nagle postanowił skasować produkcję.

Zobacz również:

fot. Netflix

Jak się wydaje, twórcy serialu są zainteresowani tworzeniem kontynuacji. Jeszcze przy okazji premiery sezonu 3. showrunnerka Sera Gamble utrzymywała, że Joego czeka jeszcze wiele przygód. Inspiracją dla scenarzystów oczywiście wciąż mogą być książki Caroline Kepnes – serialowe Ty co prawda odbiegło dość mocno od literackiego pierwowzoru, ale to nie znaczy, że twórcy z niego nie czerpią. Podstawią 5. sezonu You mogłaby stać się trzecia powieść z cyklu, czyli Ty kochasz mnie, jak dotąd niewykorzystaną przez scenarzystów. W kwietniu 2023 roku ukaże się czwarty tom, czyli For You and Only You, jednak wydarzenia z tej części w dużym stopniu trafiły do fabuły sezonu 4.

Zobacz także: You sezon 4. – kiedy premiera 6. odcinka? Data premiery drugiej części sezonu