YouTube Music już wkrótce z możliwością wysyłania własnych playlist

Google szykuje się do wprowadzenia nowej funkcji w YouTube Music. Usługa obsłuży pliki zapisane w lokalnej pamięci urządzenia.

Google Play Music to jedna z niewielu usług wyszukiwarkowego giganta, która nie odniosła oczekiwanego sukcesu. Rozwiązanie to w zamyśle projektantów miało konkurować z najpopularniejszymi usługami streamingowymi na świecie ze Spotify i Apple Music na czele. Niestety ze względu na liczne opóźnienia, a także braki najbardziej elementarnych funkcji Google Play Music to nie było atrakcyjne dla użytkowników. Z drugiej strony usługa ma grono swoich wiernych fanów ze względu na jej unikatowe funkcje. Sztandarową z nich jest możliwość przesyłania własnych utworów do chmury, aby móc odsłuchiwać je na jakimkolwiek innym urządzeniu.

Niestety producent nie zdecydował się na implementacje podobnej funkcji do YouTube Music, które jest bezpośrednim następcą Google Play Music.

Źródło: youtube.com

Google już niemal dwa lata temu obiecywało, że funkcja przesyłania własnych plików do chmury pojawi się również w YouTube Music. Najnowsze doniesienia z portalu xda-developers wskazują, że już niedługo rzeczona opcja pojawi się wraz z aktualizacją aplikacji klienckiej YouTube Music na urządzenia mobilne.

Xda-developers powołując się na 9To5Google informuje, że podczas przeglądu najnowszej wersji aplikacji YouTube Music na Androida odkryto obecność funkcji pozwalającej na wysyłanie muzyki na serwery Google'a. W aplikacji YouTube Music v3.47 pojawił się ciąg znaków, który sugeruje, że opcja znana z Google Play Music już niedługo zawita do YouTube Music.

Oto ciągi znaków, które dotyczą funkcji przesyłania własnych plików do usługi:

<string name=”library_artists_introducer_title”>Artists at a glance</string>

<string name=”library_artists_introducer_message”>Primary artists on albums and songs in your library will show up here. Artists you subscribe to are listed under subscriptions.</string>

<string name=”library_songs_introducer_title”>All your songs in one place</string>

<string name=”library_songs_introducer_message”>Songs from your albums will now show up here along with your added & liked songs – shuffle them all!</string>

Google Play Music ograniczało liczbę przesyłanych utworów do 50 tysięcy na jednego użytkownika. Nie było żadnych wymogów co do wagi plików. Takie same ograniczenia pojawią się również w YouTube Music.

Źródło: xda-developers.com