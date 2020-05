YouTube Music otrzymuje zakładę Explore oraz możliwość wyświetlania tekstów piosenek

Serwis muzyczny YouTube został wzbogacony o nowe funkcje. Na czym polega ich działanie?

YouTube Music otrzymało zakładkę Explore. W założeniu ma ona pomóc w odkrywaniu nowych, nieznanych użytkownikom piosenek, podobnych do tych, których słuchają. Ponadto umożliwi odnajdywanie nowych utworów, które pojawiają się w serwisie oraz pozwoli przeglądać i segregować playlisty wg wybranych nastrojów, np. muzyka taneczna, muzyka relaksacyjna itp. Druga funkcja to Song Lyrics, czyli teksty piosenek. Tutaj - zgodnie z nazwą - podczas odtwarzania utworu na ekranie będzie wyświetlany jego tekst. Obie te nowości zostały wprowadzone nieco wcześniej dla wybranej grupy testerów, teraz wejdą do powszechnego użytku. Pojawią się na systemach Android oraz iOs, jednak ich wprowadzanie może zająć nieco czasu. Jeśli więc używasz YouTube Music, a nie zobaczysz ich dziś lub jutro - spokojnie, na pewno pojawią się w kolejnych dniach.

Google ostatnio kładzie mocny nacisk na rozwój swoich usług. Wczoraj niespodziewanie dodało nowe funkcje do aplikacji Lens, niespodziewanie udostępniło kolejną wersję deweloperską systemu Android 11, a dzisiaj zapowiada zmiany w YouTube. Nic, tylko przyklasnąć.

