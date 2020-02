YouTube Music umożliwi załadowanie całej biblioteki muzycznej użytkownika

Nowa funkcja w YouTube Music pozwoli na przechowywanie na koncie całej swojej kolekcji i dostęp do niej poprzez serwis.

Google zaczyna wprowadzać nową funkcję YouTube Music. Jest ona podobna do tego, co oferuje Google Play Music. Czyli - pozwala wrzucić do chmury całą swoją kolekcję utworów audio, a następnie mieć do niej dostęp poprzez usługę. Dzięki temu nie trzeba zajmować miejsca w pamięci czy na dysku. Samo Google Play Music ma z kolei dostać możliwość przeniesienia biblioteki do odpowiednika w YouTube, ponieważ serwis ten ma zostać zamknięty w drugiej połowie 2020 roku. Powód ten sam, który kiedyś spowodował zamknięcie Google Video - internetowy gigant ma dwa takie same serwisy, co mu się po prostu nie opłaca, dlatego jeden zniknie.

YouTube Music pojawiło się w maju 2018 roku, jednak nie miało tylu możliwości, co serwis Google. Poprawki miały być wprowadzane w 2019 roku, co jednak nie nastąpiło, dopiero od stycznia pojawiają się po cichu nowe możliwości. Celem jest dokładne odwzorowanie w YouTube tego, co oferuje Play Music. W chwili obecnej z płatnych edycji YouTube - czyli YouTube Music oraz YouTube Premium korzysta łącznie ponad 20 milionów subskrybentów. Jest to wynik dość niewielki w porównaniu z innymi serwisami streamujacymi muzykę - obecnie Spotify ma 124 miliony płatnych subskrybentów. Być może (a raczej - na pewno) Google chce zwiększyć ilość swoich poprzez skupienie się na jednym serwisie.

Źródło: 9to5 Google