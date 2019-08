YouTube Originals dla wszystkich - Cobra Kai i wiele innych produkcji dostępnych za darmo

W ramach nowej strategii YouTube zamierza udostępnić swoje oryginalne produkcje dla wszystkich za darmo (w towarzystwie reklam). Już od 29 sierpnia można oglądać na platformie cały pierwszy sezon serialu „Cobra Kai”.

Premiera odkodowanej wersji drugiego sezonu zapowiedziana jest natomiast na 11 września. Kolejne odcinki drugiej odsłony Cobra Kai będą udostępniane regularnie, raz w tygodniu. W ramach nowej strategii, za darmo będą również udostępniane wszystkie kolejne produkcje wydane po 24 września 2019 roku, dzięki czemu 2 miliardy logujących się co miesiąc na YouTube użytkowników, będzie miało okazję cieszyć się jakościową i oryginalną rozrywką dostępną na platformie. Usługa YouTube Premium, będzie oczywiście nadal obecna i będzie oferować dostęp do materiałów YouTube Originals bez reklam. Ponadto subskrybenci YouTube Premium będą mieli dostęp do wszystkich odcinków serialu jednocześnie oraz wyłączność na wszystkie dostępne wersje reżyserskie i materiały dodatkowe związanych z produkcjami YouTube Originals.

YouTube ogłosił dziś również datę premiery filmu dokumentalnego „The Gift: The Journey of Johnny Cash” opowiadającym o legendarnym muzyku. Wśród zapowiedzi nowych oryginalnych produkcji jest również wyjątkowa seria dokumentalna „Virtually History”, opowiadająca o upadku muru berlińskiego, przygotowana z okazji 30. rocznicy tego wydarzenia. Na fanów YouTube Originals czekają również premiery nowych sezonów seriali „Liza on Demand” (25 września) i „Impulse” (16 października), poprzedzone darmowym “otwartym oknem” dla wszystkich, którzy chcieliby nadrobić poprzednie sezony obu produkcji.

Poniżej pełna lista nowości od YouTube: