YouTube Premium Lite - tańsza alternatywa dla pełnej oferty

YouTube oferuje obecnie oglądanie kanałów w wersji Premium, czyli bez reklam. Jednak w wybranych krajach świata rozpoczęło się testowanie tańszej opcji - Premium Lite. Jakie są różnice?

Google ostatnio skłania nas coraz mocniej do nabywania abonamentu Premium w YouTube. Poprzednio przed klipami puszczano jedną reklamę, teraz są dwie. Trochę to irytujące. Ale gdy nabędziesz subskrypcję Premium, reklamy znikają. Kosztuje to 23,99 zł za miesiąc, a pierwsze dwa są bezpłatne. Premium to nie tylko brak reklam, ale również możliwość pobierania klipów na komputer, a także odtwarzanie ich w tle. Chyba nie do końca liczba subskrybentów zgadza się z planami Google, ponieważ testuje Premium Lite. Jest to subskrypcja podobna w działaniu - likwiduje reklamy. Co jeszcze? Nic. Tylko tyle, aczkolwiek jeśli ktoś ma dość przerywania muzyki czy filmów reklamami, może być to kusząca opcja.

Program pilotażowy działa obecnie w Belgii, Dani, Finlandii, Niderlandach, Luksemburgu, Szwecji i Norwegii. W Europie Premium kosztuje miesięcznie 11,99 euro, a za taki sam okres stawka Premium Lite to 6,99 euro. W obu planach wliczona jest aplikacja YouTube for Kids. Premium Lite to 60% pełnej ceny i nie daje niczego poza brakiem reklam. Czy to się przyjmie? Cóż, Google czeka na odzew i zainteresowanie samych użytkowników, podejrzewam zatem, że miną co najmniej trzy miesiące, nim sprawa się wyklaruje.

