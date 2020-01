YouTube Premium z darmowymi kanałami co miesiąc

Już niedługo YouTube Premium zaoferuje nową opcję, która może skłonić do uruchomienia subskrypcji.

YouTube Premium w chwili obecnej ma stosunkowo mało opcji, które mogą przekonać użytkowników do płacenia comiesięcznej subskrypcji. W zamian za 23,99 zł miesięcznie otrzymujemy dostęp do platformy YouTube bez reklam oraz z możliwością odtwarzania filmów/muzyki w tle i pobierania plików do pamięci masowej urządzenia.

Wszystko wskazuje na to, że subskrypcja YouTube Premium zyska nowego asa w rękawie. Okazuje się, że w zamian za co miesięczną opłatę użytkownicy dostaną darmowe członkostwo na jednym z kanałów co miesiąc.

Zostanie członkiem kanału jest jednym ze sposobów na wsparcie twórców publikujących swoje filmy na platformie YouTube. Google pozwala uzyskać dostęp do ekskluzywnych materiałów w zamian za miesięczną opłatę. Dzięki niej można oglądać nagrania, które nie pojawiają się w bezpłatnej wersji YouTube.

Niektórzy z użytkowników YouTube Premium na całym świecie - między innymi w Australii, Kanadzie, Niemczech, Norwegii i Szwecji otrzymali nowe powiadomienie. Na podłużnej belce YouTube Premium zachęca ich do wyboru bezpłatnej przynależności do jednego z kanałów. Strona informuje o możliwości wyboru 1 kanału w miesiącu, a na liście dostępne są wszystkie kanały, które umożliwiają dołączenie do nich jako członek kanału.

Obecnie użytkownicy, którzy otrzymali powiadomienie nie są w stanie dołączyć do kanału za darmo. Oficjalne strony wsparcia Google nie wyjaśniają, jak w przyszłości działać będzie YouTube Premium oraz kanały Premium. Strona z komunikatem w chwili obecnej nie jest już dostępna nawet dla użytkowników, którzy wcześniej otrzymali powiadomienie. Na szczęście część użytkowników wykonała zrzuty ekranu.

Jeżeli YouTube faktycznie uruchomi nową funkcje stanie się jednocześnie konkurentem dla Amazon Prime. W przypadku subskrypcji Prime użytkownicy Amazonu otrzymują dodatkowo subskrypcję na Twitch'a. Udostępnienie darmowych kanałów w wersji Premium dla członków YouTube Premium może przyczynić się do powstania wielu ciekawych treści, które dostępne będą jedynie dla osób płacących za YouTube.

Źródło: 9to5google.com