YouTube Premium z funkcją automatycznego pobierania nowych filmów

Niektórzy użytkownicy YouTube Premium otrzymali niespodziewanie nową funkcję - automatycznego pobierania nowych filmów, które pojawiają się na subskrybowanych przez nich kanałach.

YouTube Premium to usługa kosztująca obecnie 23,99 zł za miesiąc - ale można skorzystać przez pierwszy za darmo. Co otrzymuje się w zamian? Brak reklam w filmach, streaming muzyki, możliwość korzystania z serwisu w trybie offline oraz pobierania klipów (pobieranie filmów za pomocą aplikacji YouTube jest możliwe tylko na urządzeniach mobilnych.). Jeśli korzysta się z niej na Androidzie, można używać trybu obrazu w obrazie, aby słuchać lub oglądać materiały wideo bez konieczności wychodzenia z przeglądarki internetowej. Niespodziewanie Google dodało nową opcję - automatycznego pobierania nowych klipów, jakie zostały załadowane na subskrybowanych przez użytkownikach kanałach. Można zastanawiać się, czy to praktyczne - jeśli ma się dużo subskrybowanych, ilość miejsca, jaką zajmą te filmy, może szybko zapełnić kartę pamięci. Jednak pomyślano o tym - użytkownik widzi baner z pytaniem czy chce ustawić automatyczne pobieranie materiałów wideo. Co ciekawe, dotyczy to nie tylko lubianych przez niego kanałów, ale także mogą zostać zaproponowane klipy z innych, na bazie preferencji użytkownika.

Nie wiadomo jednak, czy funkcja ta będzie dostępna dla każdego, czy też na razie Google testuje ją w wybranych rejonach.