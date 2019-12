YouTube TV z programem telewizyjnym na 7 nadchodzących dni

Papierowe programy już dawno straciły rację bytu. Większość konsumentów sprawdza program telewizyjny za pomocą telewizora, dekodera lub usług stramingowej z której korzysta. Google ogłosiło, że YouTube TV zaoferuje nową funkcje w serwisie Live Guide, czyli niczym innym, jak programie telewizyjnym.

Od teraz użytkownicy mogą przeglądać nadchodzące treści na siedem dni do przodu. Wszyscy zainteresowani użytkownicy mogą we własnym zakresie przetestować nowe rozwiazanie korzystając z desktopowej wersji witryny YouTube TV.

Ta niewielka zmiana z pewnością ucieszy internatów. Do teraz aplikacje mobilne oraz te zaimplementowane w inteligentnych telewizorach oferowały użytkownikowi program telewizyjny, który ograniczony był do zaledwie kilku godzin wprzód. Nowo wprowadzone usprawnienie pozwoli na znacznie lepsze wykorzystanie ich pamięci masowej do rejestracji materiałów w chmurze, ponieważ będą w stanie zaplanować nagrania z dużo większym wyprzedzeniem, niż dotychczas.

????Exciting News????-our Live Guide has a fresh new look. ✨

We listened to your feedback; now you can see what's on, and also scroll ahead 7 days into the future. ????



Take a peek on desktop and tell us what you think! #YouTubeTVTips pic.twitter.com/PgQE1c4VRN