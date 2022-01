YouTube: hakerzy przejęli 21 tys. kont, a następie streamowali sprzedaż Ethereum

Zmasowany atak na konta został przeprowadzony przed oszustów, którzy wyłudzili około 300 tys. złotych. Jak do tego doszło?

Atak nastąpił w nocy czasu polskiego. Tysiące kont zostały przejęte przez hakerów pod nazwą Ethereum US. Ofiarami padły zarówno prywatne kanały, jak i rozpoznawane marki - w tym Przegląd Sportowy czy Onet Plejada. Ktokolwiek wszedł na zhakowany kanał, mógł zobaczyć transmisję, podczas której namawiano go do zainwestowania w Ethereum. Jak mówiono w transmisji, wg prognoz ta kryptowaluta osiągnie wkrótce wartość 19 tys. USD za jednostkę (podawano także inne kwoty - 14 tys. USD, 10 tys. USD i inne). A obecny kurs to 3 344 USD, więc inwestycja wręcz wymarzona.

Oczywiście było to oszustwo, ale widać wiele osób połasiło się na nie, gdyż szacuje się, że oglądający zainwestowali ponad 300 tys. złotych. Na Twitterze mechanizm oszustwa tłumaczy Adrian Orłów:

Oszustwo polega na tym, że jest to giveaway tokenów. W zamian za przesłanie oszustom x eth obiecują odesłanie zwielokrotnionej wartości. Oczywiście to nigdy nie ma miejsca, a w zaledwie pół godziny od rozpoczęcia promocji scamu zarobili oni 300 tysięcy złotych pic.twitter.com/FsM5jkZXOC — Adrian Orłów (@AdrianOrlow) January 12, 2022

Obecnie sytuacja wróciła do normy - konta mają swoje właściwe nazwy, zapisy transmisji zostały z nich usunięte. Samo YouTube jak na razie nie komentuje sprawy. Ponieważ akcja miała miejsce w nocy, liczba oglądających transmisje była mniejsza, niż miałoby to miejsce za dnia.

Źródło: Twitter