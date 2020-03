YouTube kładzie duży nacisk na moderację treści na temat koronawirusa

YouTube dołączyło do planu walki z dezinformacją i fałszywymi newsami na temat koronawirusa.

Pandemia koronawirusa sprawia, że konieczna stała się walka z niesprawdzonymi oraz fałszywymi informacjami na jego temat. W akcję tą włączyły się największe firmy technologiczne świata, w tym Google. Należący do internetowego giganta serwis YouTube deklaruje położenie nacisku na to, aby użytkownicy mieli do czynienia tylko z prawdziwymi wiadomościami oraz danymi na temat pandemii. Wiąże się to z wprowadzeniem większego nacisku na automatyczną moderację treści.

We wpisie blogowym YouTube wyjaśnia, że w chwili obecnej moderacja odbywa na dwa sposoby: automatycznie i przez człowieka. W przypadku koronawirusa będzie to przede wszystkim zautomatyzowany proces, dlatego twórcy treści mogą spotkać się z sytuacją, że ich materiał został usunięty pomimo tego, że nie łamał przepisów związanych z zamieszczaniem materiałów wideo. W przypadku treści, które zostały uznane za kontrowersyjne, publikacja zostanie wstrzymana do momentu, w którym ludzki moderator nie podejmie decyzji.

Google położyło nacisk na automatyzację także dlatego, aby pracownicy nie musieli narażać się na infekcje w drodze do biur YouTube. Wielu moderatorów serwisu pracuje obecnie z domu, niektórzy zostali wysłani na przymusowy, płatny urlop.

Źródło: Neowin