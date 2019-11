YouTube może usuwać konta, które nie są komercyjnie opłacalne

Wszyscy mniejsi twórcy na YouTube otrzymali potężny cios. Platforma wideo zmienia swoje regulaminy i od teraz może banować użytkowników, którzy według Google są nierentowni i nieopłacalni.

W najnowszych warunkach korzystania z serwisu YouTube, które zostały rozesłane do użytkowników pocztą elektroniczną w miniony weekend pojawił się dziwny wpis. W sekcji "Zawieszenie i zamknięcie konta" i podsekcji "Zakończenia przez YouTube w sprawie zmian w usługach". Nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać na terenie Stanów Zjednoczonych 10 grudnia. Znalazł się w nim wpis, który głosi, że YouTube może pozbawić Użytkownika dostępu do konta lub dostępu do całości lub części Usługi, jeżeli YouTube stwierdzi, według własnego uznania, że świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika nie jest już opłacalne z komercyjnego punktu widzenia.

Zmiany wprowadzone przez Google miały spowodować, że polityka portalu stanie się jaśniejsza i łatwiejsza do zrozumienia, ale odniesiono zupełnie odmienny efekt. Większość osób posiadających mniejsze kanały na YouTube, które nie mają zbyt wielkich zasięgów zaczęło się zastanawiać czy ich dzieła są dla YouTube'a opłacalne.

Zdolność YouTube'a do usuwania kont tylko dlatego, że nie są wystarczająco dochodowe jest przerażająca i nie dziwi fakt, że twórcy niepokoją się.

Z drugiej strony Amerykanie wpadli w lekki popłoch, ale jak użytkownik Twitter'a Gadgets 360 słusznie zauważył, że podobny zapis znajduje się w regulaminie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii już od pewnego czasu. Nowa regulacja w Europie obowiązuje od 22 lipca, a dotychczas YouTube nie usunął żadnego kanału ze względu na zbyt niską rentowność.

YouTube has new Terms Of Service on December 10th. This basically says that if channels don't make enough money, THEY WILL POSSIBLY TERMINATE THEM!!!



Looks like I fought to the very end but now I may be close to losing my livelihood, losing my passion, my audience and my... pic.twitter.com/P74uQe8jpW