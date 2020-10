YouTube na iOS 14 w końcu z działającym trybem Picture in Picture

Google zaktualizowało YouTube. Popularna witryna oferuje już pełne wsparcie dla trybu Picture in Picture w systemie iOS 14. Aby korzystać z nowości nie trzeba posiada subskrypcji Premium.

Wczoraj wieczorem Google udostępniło zaktualizowaną witrynę YouTube. Zmiany zauważą posiadacze iPhonów i iPadów korzystających z najnowszego iOS 14/iPadOS 14. YouTube pozwala już na korzystanie z wbudowanej funkcji Picture in Picture. Rozwiązanie jest dostępne dla każdego użytkownika.

Tryb PiP w iOS 14

Chwilę po premierze iOS 14 Google zablokowało możliwość oglądania filmów w trybie Picture in Picture osobom nie posiadającym subskrypcji Premium. Na szczęście wyszukiwarkowy gigant zmienił zdanie. Od dziś z trybu Picture in Picture może korzystać każdy użytkownik YouTube.

Tryb Picture in Picture pozwala na oglądanie materiału wideo w zminimalizowanym okienku. W tym samym czasie można korzystać z innej aplikacji.

Aby skorzystać z trybu Picture in Picture musimy wykorzystać przeglądarkową wersję YouTube. Aplikacja dostępna w App Store nigdy nie pozwalała na skorzystanie z trybu PiP.

Z trybu Picture in Picture ucieszą się użytkownicy, którzy wykorzystują YouTube do słuchania muzyki oraz oglądania materiałów podczas dojazdów do i z pracy pracy/szkoły/uczelni.

YouTube w trybie PiP na iOS 14.0.1

