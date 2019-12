YouTube - najpopularniejsze filmy i muzyka w Polsce w 2019 roku

YouTube zaprezentował statystyki dotyczące filmów wideo oraz klipów muzycznych w polskiej wersji serwisu. Kto był najchętniej oglądany oraz słuchany? Zobacz!

Spis treści

YouTube - najpopularniejsze polskie filmy

Najpopularniejszy polski materiał wideo został wyświetlony ponad 23 miliony razy - a był nim film dokumentalny "Tylko nie mów nikomu" Tomasza i Marka Sekielskich. Co ciekawe, w zaledwie 24 godziny od premiery odnotowano 3,8 miliona wyświetleń. W chwili pisania tego newsa ma on dokładnie 23 093 302 odsłony. Na drugim miejscu znalazła się parodia hitu Pawła Domagały “Weź nie pytaj”, wykonana przez BAKU FAMILY - jednak liczba wyświetleń znacznie różni się od lidera - ma obecnie 12 896 114 odsłon. Trzecie miejsce to kanał yellowbox z materiałem "Reakcje ludzi na Rower w kształcie Mercedesa SLS" - 4 297 941 wyświetleń. A dalsze pozycje to:

TVN Talent Show - Zaśpiewała utwór Agnieszki Chylińskiej...Jurorka była w szoku [Mam Talent!]

Reżyser Życia - NASTOLATKA W CIĄŻY/Teenpregnancy

Abelard Giza - ABELARD GIZA - Numer 3 (całe nagranie) (2018)

MINI MAJK - NAJGORSZE SYTUACJE W ŻYCIU MAŁEGO CZŁOWIEKA

Friz - POMYLISZ SIĘ = WPADASZ DO BASENU!

AbstrachujeTV - Czego NIE mówią: SPRZEDAWCY

BezPlanu - Dzielnica prostytucji w Bogocie - Kolumbia [4K]

YouTube - najpopularniejsze polskie klipy muzyczne

W polskiej muzyce na pierwszym miejscu znalazł się klip "Ona by tak chciała" Ronniego Ferrari. W chwili obecnej liczba jego wyświetleń to 97 031 809. Drugie miejsce to Daj To Głośniej - "Mama ostrzegała". Liczba wyświetleń to 86 087 094. Miejsce trzecie to Tymek z utworem “Rainman” - 55 842 557 odsłon. Dalej na liście najpopularniejszych utworów znajdziemy: