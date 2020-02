YouTube od marca z nowym interfejsem

Ostatnia zmiana interfejsu YouTube miała miejsce w 2017 roku. Po trzech latach nastąpi kolejna. A co da użytkownikom?

YouTube wprowadzało zmiany kilka razy. W 2005 mieliśmy pierwszą wersję interfejsu, potem wprowadzano nowy w latach 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015 i 2016. W 2017 roku serwis zyskał obecny kształt, ale już od marca zmieni się on ponownie. Jak uzasadnia to YouTube - nowy interfejs daje dostęp do możliwości, których nie ma jeszcze w edycji 2017, czyli zastosowanie material desing , trybu ciemnego oraz wygodniejsze podsuwanie proponowanych materiałów. W przypadku użytkowników mobilnych zmiana nastąpi wraz z aktualizacją aplikacji, a podczas używania serwisu na komputerze zobaczysz informację "Przełącz na nowe YouTube". Uwaga - niektóre przeglądarki mogą być niekompatybilne z odświeżonym YouTube, ale Google obiecuje, że w takim przypadku użytkownik otrzyma stosowne powiadomienie.

Warto przypomnieć, że obecny design YouTube sprawia problemy podczas oglądania materiałów wideo na przeglądarkach nie używających silnika Chromium, jak Firefox. Na nich serwis może działać nawet pięciokrotnie wolniej, niż przy Chrome czy odświeżonym Edge. Nowy interfejs ma to zmienić.

