YouTube usprawnia swoją wyszukiwarkę

Wprowadzone zmiany pozwolą na podejrzenie rozdziałów w wynikach wyszukiwania. Pojawią się również tłumaczenia tytułów - niezależnie od języka.

Na YouTube możesz znaleźć mnóstwo klipów i filmów, podzielonych na rozdziały. Nigdy jednak nie wiesz, ile jest tych rozdziałów, dopóki nie obejrzysz danego klipu lub nie wejdziesz na jego stronę. Nowa wyszukiwarka ma to zmienić. Jeśli pojawiający się w wynikach wyszukiwania materiał wideo jest podzielony na części, będzie można od razu rozwinąć ich listę i zobaczyć nazwy poszczególnych rozdziałów. Ma to umożliwić użytkownikom dowiedzenie się, o czym traktuje dany film. Wygląda to w ten sposób:

Zmiana ma ułatwić życie przede wszystkim użytkownikom mobilnym, zwłaszcza tym z limitowaną ilością transferu. Druga zmiana na platformie dotyczy pomocy w omijaniu barier językowych. Wyniki wyszukiwania będą automatycznie tłumaczone na język użytkownika, co pozwoli mu na znalezienie poszukiwanych treści niezależnie od tego, w jakim języku są publikowane. Jak napisano na blogu YouTube: dzięki temu ktoś z Tajlandii będzie mógł dowiedzieć się o fizyce kwantowej od profesora MIT, a mieszkaniec Brazylii obejrzy reportaż z Wielkiego Kanionu z napisami w swoim języku. Oczywiście wprowadzanie języków zajmie nieco czasu.

Dodatkowo w Indiach oraz Indonezji wprowadzono program testowy, pozwalający znaleźć w wyszukiwarce wyniki prowadzące do innych stron poza YouTube. Ma to pomóc w znalezieniu informacji niedostępnych na platformie. Jeśli testy wypadną pomyślnie, wówczas funkcja ta trafi do innych krajów świata.

